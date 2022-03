Președintele El Salvador, Nayib Bukele, și-a exprimat miercuri dezamăgirea față de guvernul SUA pentru ceea ce el a numit frica de munca țării în jurul Legii Bitcoin.

Comentariile lui Bukele au venit după știrea că Senatul SUA va vota un proiect de lege care se referă la adoptarea Bitcoin de către El Salvador.

Proiectul de lege intitulat „Accountability for Cryptocurrency in El Salvador (ACES) Act”, a trecut de faza comisiei și va fi votat în fața Senatului SUA.

„ACES” a fost introdus în februarie și este prezentat ca un tampon împotriva oricăror riscuri presupuse asociate cu adoptarea de către El Salvador a BTC ca mijloc legal.

„Niciodată în visele mele cele mai sălbatice nu m-aș fi gândit că Guvernului SUA i-ar fi frică de ceea ce facem noi aici”, a declarat Bukele într-un comentariu.

Conform legislației, parlamentarii americani sunt „îngrijorați” că Legea Bitcoin din El Salvador ar putea prezenta riscuri pentru sistemul financiar american. Se pare că promotorii proiectului de lege îl promovează ca parte a unui cadru de reglementare pentru a ajuta la atenuarea riscurilor potențiale, inclusiv organizațiile criminale și chiar abilitarea Chinei.

Dacă vor fi votate drept lege, se așteaptă ca Departamentele de Stat și Trezoreria să caute modalități de a preveni acest lucru.

Never in my wildest dreams would I have thought that the US Government would be afraid of what we are doing here. pic.twitter.com/QgJPa70mn0

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 23, 2022