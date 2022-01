Tokenul nativ NEAR Protocol, NEAR este cel mai mare câștigător în top 20 în această săptămână. Moneda de pe locul 19 a câștigat 7% în ultimele 7 zile, mai mult decât orice altă monedă din primele 20, și a adăugat 11% la valoarea sa chiar astăzi.

Dacă vrei să știi ce este NEAR, dacă merită să investești și locurile de top pentru a cumpăra NEAR acum, ai ajuns la locul potrivit.

NEAR Protocol este un blockchain layer-1 care a fost conceput ca o platformă de cloud computing condusă de comunitate. Elimină vitezele scăzute de tranzacții, debitul scăzut, interoperabilitatea slabă și alte blockchain-urile concurente.

A fost fondată de Erik Trautman, un antreprenor cu experiență pe Wall Street și fondator al Viking Education.

Co-fondatorii săi au fost Illia Polosukhin, care are peste zece ani de experiență în industrie, inclusiv trei ani la Google, și Alexander Skidanov, un informatician care a lucrat la Microsoft și s-a alăturat mai departe celor de la memSQL, unde a devenit directorul departamentului de inginerie.

NEAR folosește o variantă a mecanismului de consens de tip proof-of-stakei numit Doomslug. Doomslug se bazează pe două runde de consens, în care un bloc este considerat finalizat de îndată ce a primit prima rundă de comunicare.

Acest lucru permite o finalitate aproape instantanee prin faptul că validatorii produc block-uri la rând în loc să concureze în funcție de stake.

NEAR a avut performanțe impresionante și a depășit deja multe așteptări. Toate previziunile analiștilor importanți nu au fost prea apropiate de realitatea de până acum. Vă recomandăm să așteptați pentru a vedea cum se va dezvolta traiectoria sa de preț.

Gov.Capital este foarte bullish pe NEAR. În prezent, se tranzacționează cu puțin sub 18 USD. Peste un an, ei prevăd că va ajunge la 45.5 USD – mai mult de două ori prețul actual. Prognoza NEAR pe 5 ani este de 326.42 USD.

