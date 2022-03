După ce a trecut printr-o mini corecție săptămâna trecută, Protocolul Near (NEAR) iese la suprafață. Moneda a crescut și ar putea ajunge la 14 USD în zilele următoare. Dar care ar putea fi riscurile? Urmează mai jos o analiză, dar mai întâi, câteva puncte importante:

NEAR și-a recâștigat suportul esențial de 9,5 USD după recentul tur de forță.

Moneda ar putea crește la 14 USD dacă NEAR menține acest nivel de suport.

Altcoin-ul se vindea la 10,59 USD la momentul publicării articolului.

Sursa datelor: Tradingview

Near Protocol (NEAR) – Analiza prețului

După ce a recâștigat suportul crucial de 9,5 USD, părea că NEAR este în creștere. Moneda și-a încetinit totuși ascensiunea și s-a observat o ușoară retragere. Dar, în ciuda acestui fapt, NEAR se tranzacționează în continuare la 10,5 USD, mult mai sus decât zona de suport de 9,5 USD. Dacă într-adevăr, vânzătorii pot menține moneda peste aceasta, rămâne suficient elan ascendent pentru a trage NEAR spre 14 USD.

Cel mai important lucru de urmărit de acum va fi rezistența generală de 11,7 USD. NEAR a fost respins de mai multe ori în această zonă, dar dacă vânzătorii pot împinge deasupra ei înainte de sfârșitul săptămânii, atunci o creștere este extrem de fezabilă.

Cu toate acestea, există încă un risc de vânzare, din cauza volatilității pieței. Dacă vânzătorii depășesc pragul de 9,5 USD, atunci NEAR ar putea scădea și mai mult spre 8 USD înainte de a crește din nou.

De ce cumpără investitorii Near Protocol?

Cu o capitalizare de piață de 6,8 miliarde USD, NEAR este un proiect mare cu o mulțime de investitori. Blockchain-ul de la primul nivel este conceput pentru a oferi un ecosistem de cloud computing „bazat pe comunitate”, cu viteze foarte rapide, taxe reduse de gaz și utilizare.

Proiectul a sprijinit lansarea mai multor DApp-uri inovatoare și pare gata să devină unul dintre cele mai mari proiecte blockchain în următorii ani. Este de departe o investiție grozavă pentru viitor.