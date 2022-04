Near Protocol (NEAR) crește cu peste 8%: iată motivul

Prețul NEAR a crescut cu peste 8% și este încă în verde. În prezent, se tranzacționează la 17,46 USD, după ce a scăzut de la un maxim de 17,90 USD în ultimele 24 de ore.

Care este însă motivul pentru care prețul NEAR crește vertiginos? În acest articol, vom analiza în detaliu motivele din spatele saltului.

De ce crește prețul NEAR?

Înainte de a detalia tendința ascendentă actuală, este important să explicăm mai întâi ce sunt NEAR și Near Protocol.

Pe scurt, Near Protocol este un blockchain construit de comunitate, cu operabilitate avansată a rețelei și o viteză mai mare a tranzacțiilor, iar NEAR este tokenul său nativ.

Acum, să vedem motivele din spatele tendinței de urcare.

Există o serie de motive pentru care creșterea actuală a prețului a adus moneda în centrul atenției. Cele două motive principale sunt recenta rundă de fonduri de 4,5 milioane USD a Trisolaris și interesul crescut pentru altcoins în rândul investitorilor cripto.

Runda de fonduri de 4,5 milioane USD de către Trisolaris

Unul dintre principalele motive pentru creșterea prețurilor este vestea recentă că Trisolaris, bursa descentralizată a Near Protocol, a reușit să strângă 4,5 milioane de dolari în ultima sa rundă de fonduri. Finanțarea a fost condusă de Electric Capital în parteneriat cu Dragonfly Capital, Ethereal venture, Leminscap și Jump Crypto.

Bursa își propune să aplice capital nou pentru a crește și extinde lichiditatea totală pe platformă și, de asemenea, să angajeze mai mulți oameni pentru a stabili swap-uri pe lanțuri încrucișate cu tokenul.

În plus, tokenul este depus pe scară largă pe bursă. Cu toate acestea, știrile par să favorizeze Wrapped Near (WNEAR), o formă criptată a token-ului care este folosită pentru a tranzacționa pe Trisolaris, mai mult decât NEAR.

NEAR a atins un record istoric după o finanțare de 150 de milioane de dolari într-o rundă de finanțare anterioară, care a fost condusă de Three-Arrow Capital și de alte fonduri cripto importante precum Alameda, Dragonfly și a16z în ianuarie.

Interes crescut pentru altcoins din partea investitorilor

NEAR a beneficiat, de asemenea, foarte mult de interesul în creștere pentru altcoins, în special în timpul sezonului altcoin, care a văzut majoritatea altcoins-urilor înregistrând mișcări semnificative de creștere a prețurilor.