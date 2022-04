Prețul Near a crescut din 27 februarie, iar tendința optimistă pare să câștige avânt pe zi ce trece.

La momentul redactării acestui articol, NEAR se tranzacționează la 18,67 USD, în creștere cu 22,72% în ultimele 24 de ore. A atins un maxim zilnic de 19,64 dolari, care este încă sub valoarea istorică de 20,42 dolari pe care a stabilit-o în ianuarie anul acesta.

În acest articol, ne vom concentra asupra factorilor care determină creșterea prețului NEAR.

Near Protocol este un blockchain construit de comunitate, lansat în mai 2020, cu operabilitate avansată a rețelei și o viteză mai rapidă a tranzacțiilor pentru a rezolva procesele de blocaj experimentate în spațiul cripto. Și-a lansat rețeaua principală în data de 22 aprilie 2020.

NEAR este tokenul nativ al protocolului NEAR.

Near Protocol folosește un mecanism de consens proof-of-stake (PoS) care asigură că blockchain-ul oferă taxe de tranzacție scăzute și viteză mare de tranzacție.

Mai mulți factori au contribuit la creșterea actuală a prețului NEAR. Să aruncăm o privire la câțiva dintre factorii principali.

Într-o oarecare măsură, creșterea actuală a prețurilor poate fi atribuită noii runde de finanțare, în care NEAR Protocol a obținut 350 de milioane de dolari de la Dragon Capital, FXT Ventures și alte organizații pentru a-și extinde ecosistemul.

În ianuarie, Near Protocol a reușit, de asemenea, să strângă 150 de milioane de dolari pentru același scop.

Un alt motiv pentru tendința ascendentă este anunțul lui Barry Silbert, fondatorul Digital Coin Group, potrivit căruia NEAR va fi al treilea cel mai mare depozit cripto al grupului după Bitcoin și Ethereum.

DCG's new third largest crypto holding is… $NEAR

Time for the big reveal…

După un newsletter recent de la traderul de criptomonede, Zoran Cole, au existat zvonuri că NEAR Protocol intenționează să lanseze o monedă stabilă nativă, USN, acesta fiind un alt motiv pentru tendința ascendentă.

Speculațiile sunt că USN va oferi aproximativ 20% APR, ceea ce duce la o activitate DeFi crescută, care depășește pretențiile lui Cole. Cu toate acestea, Decrypt nu a primit încă un răspuns din partea Near Protocol cu privire la acuratețea acestor zvonuri. Poate și acesta este un motiv pentru tendința ascendentă.

Rumors currently surrounding the $NEAR Protocol:

• Coinbase listing in the next few months

• $USN launch – algo stablecoin similar to $UST

• 20% APR on $USN / stablecoins

What are your thoughts?

— jacobvan.xyz (@jacobavan_) April 7, 2022