Algorand este un proiect de top blockchain care încearcă să devină cea mai ecologică platformă din lume. Este un lanț de contracte inteligente care utilizează Algorand Virtual Machine (AVM) care oferă numeroase posibilități de scalare și accelerare a proiectelor. Potrivit site-ului său web, Algorand poate gestiona peste 1.000 de tranzacții pe secundă (tps).

Performanța prețului Algorand

Algorand se clasează drept una dintre cele mai mari platforme de contracte inteligente din lume. Potrivit CoinGecko, are o capitalizare totală de piață de peste 4,7 miliarde de dolari. La fel ca majoritatea monedelor digitale, ALGO nu a avut un an bun, prețul său prăbușindu-se cu peste 60%. De asemenea, a scăzut cu peste 77% față de cel mai mare nivel istoric și se tranzacționează aproape de cel mai scăzut nivel din februarie 2021.

Există numeroase motive pentru care prețul Algorand a scăzut în ultimele luni. În primul rând, există riscurile semnificative legate de faptul că Rezerva Federală va adopta un ton mai agresiv. Într-adevăr, banca a făcut deja acest lucru prin implementarea a două majorări ale ratei.

Cea mai recentă creștere a ratei care a avut loc în mai a fost de 0,50%. Banca a decis, de asemenea, să continue creșterea ratelor dobânzilor și să implementeze politici de înăsprire cantitativă. Din punct de vedere istoric, criptomonedele precum Algorand tind să aibă performanțe slabe într-o perioadă de rate ale dobânzilor ridicate.

În al doilea rând, Algorand s-a luptat din cauza concurenței în creștere și a faptului că ecosistemul său este puțin mai mic decât cel al colegilor săi. Unii dintre cei mai mari concurenți ai lui Algorand sunt Ethereum, Cronos, Solana și Cardano. În timp ce aceste rețele au o valoare totală blocată (TVL) de miliarde, Algorand are una relativ mai mică.

Având în vedere acest lucru, să ne uităm la câteva dintre principalele motive pentru care Algorand este o investiție bună.

Expunerea lui Algorand la Cupa Mondială

Cupa Mondială este unul dintre cele mai mari evenimente sportive din lume, cu miliarde de telespectatori la nivel global. Datele recente arată că au fost peste 1,1 miliarde de telespectatori ai finalei dintre Franța și Croația. Este o cifră semnificativă, având în vedere că populația globului este de peste 8 miliarde. De asemenea, Cupa Mondială este urmărită de mai mulți oameni decât cei care urmăresc Formula 1 și Super Bowl.

În mai 2022, Algorand a anunțat că a semnat un acord cu FIFA pentru a deveni un sponsor principal al Cupei Mondiale. Drept urmare, logo-ul său va fi văzut de milioane de oameni din întreaga lume. În același timp, FIFA va folosi tehnologia Algorand pentru a crea inițiative blockchain, cum ar fi tokenurile non-fungibile (NFT).

Prin urmare, credem că prețul Algorand va avea o revenire constantă în timpul și după Cupa Mondială. Acest lucru se va întâmpla pe măsură ce mai mulți oameni vor decide să cumpere moneda în timpul meciurilor.

Cu toate acestea, deși este un bun catalizator, merită remarcat faptul că criptomonedele care au apărut în majoritatea evenimentelor au avut doar un impuls temporar. De exemplu, Cronos, care era cunoscut anterior sub numele de Crypto.com Coin, a obținut câștiguri doar de moduri când compania a sponsorizat Super Bowl.

Ecosistemul său în creștere

Algorand este o investiție bună datorită ecosistemului său în creștere în general. La fel ca Solana și Avalanche, Algorand a fost adoptat de toate tipurile de dezvoltatori. Acești creatori construiesc aplicații în toate industriile, inclusiv Automated Market Makers (AMM), analize, organizații autonome descentralizate (DAO), DEX, guvernare, oracole și NFT, printre altele.

Catalogul tuturor aplicațiilor create în Algorand a crescut rapid în ultimele câteva luni. Unele dintre cele mai populare platforme blockchain create folosind Algorand sunt AlgoFund, AlgoLaunch, Choice Coin, Algofi, Flex NBA, The Drag Racing League și Folks Finance, printre altele. Deși majoritatea acestor proiecte sunt la început, există probabilitatea ca acestea să continue să crească în următorii ani.

Este o platformă proof-of-stake

Celălalt motiv pentru care prețul Algorand va continua să meargă bine este că a fost construit folosind un consens pur proof-of-stake (PPoS). Acesta este un protocol care permite mintarea de monede noi prin utilizarea validatoarelor. Diferă de o metodologie proof-of-work, care permite crearea de monede prin rezolvarea unor soluții matematice complexe.

Proof-of-stake se spune că este o abordare mai bună, ceea ce explică de ce Ethereum migrează de la platforma sa PoW la PoS.

Există mai multe avantaje ale faptului că Algorand este o platformă PoS. În primul rând, le permite investitorilor să câștige un profit prin simpla deținere a monedei. Acest proces, cunoscut sub numele de staking, permite oamenilor să câștige până la 12% APY. În al doilea rând, îl face pe Algorand să fie semnificativ mai rapid. Poate gestiona peste 1.000 de tranzacții pe secundă, în timp ce Ethereum poate gestiona doar mai puțin de 20.

În plus, sistemul PoS de la Algorand ajută la asigurarea faptului că este ecologic. Într-adevăr, platforma folosește ClimateTrade pentru a-și compensa amprenta de carbon. ClimateTrade este utilizat pe scară largă de companiile care încearcă să-și reducă amprenta.

Algorand este oferit pe scară largă

În plus, Algorand este oferit pe scară largă de majoritatea brokerilor și exchange-urilor. Este disponibil în schimburile centralizate de top precum Coinbase, Crypto.com și Binance. Acestea sunt unele dintre cele mai populare exchange-uri din lume. În același timp, este posibil să cumpărați și să tranzacționați Algorand în schimburile descentralizate de top precum Uniswap și PancakeSwap.

Aflați mai multe despre cum să tranzacționați criptomonede .

Algorand are o comunitate puternică

În cele din urmă, Algorand are una dintre cele mai mari comunități din industria blockchain. Contul său principal de Twitter are peste 250.000 de urmăritori, mai mult decât majoritatea criptomonedelor. De asemenea, o privire mai atentă asupra rețelei sale arată că are milioane de portofele. În același timp, Algorand a lansat un program de granturi de 250 de milioane de dolari pentru a stimula dezvoltatorii.