NFT-urile de colecție Disney Pixar Pals, lansate pe 13 martie pe piața de colecții digitale Veve, au fost epuizate în 24 de ore. Pasionații de cripto-uri au cumpărat toate cele 54.995 de NFT-uri.

NFT-urile au constat din momente memorabile și personaje emblematice create de Pixar Animation Studios. Printre personajele NFT se numără Sherrif Woody, Lightning McQueen, Mike Wazowski, Edna Mode și The House from Up.

Blind

Utilizatorii și-au colectat NFT-urile dintr-un blind box, ceea ce înseamnă că au cumpărat aleatoriu fără să știe ce au cumpărat. Au aflat ce au colectat/cumpărat doar după efectuarea plății.

Fiecare obiect Pixar costa 60 de Gems (echivalentul a 60 USD).

Înmulțind numărul de obiecte de colecție cu prețurile lor unitare, se estimează că valoarea totală a tuturor NFT-urilor achiziționate a fost de aproximativ 3,3 milioane USD.

La câteva ore după epuizarea NFT-urilor, obiectele cumpărate din oferta Pixar se vindeau cu peste 350 de Gems pe piața secundară.

Piața de NFT-uri Veve

În primul rând, piața Veve este un produs al blockchain-ului ECOMI al cărui token nativ este OMI.

NFT-urile lansate pe piața de NFT-uri Veve sunt în prezent mintate pe blockchain-ul GoChain, despre care dezvoltatorii susțin că este rapid, ecologic și complet compatibil cu Ethereum (ETH).

NFT-urile de pe Veve sunt tranzacționate folosind Gems, care sunt tokenurile Veve în aplicație. Gems sunt schimbate cu active digitale într-un raport de 1:1 la dolar. În prezent, nu se poate converti direct Gems în monedă fiduciară, dar posibilitatea de a face acest lucru este în faza de testare.

Deoarece Veve este un produs al ECOMI, Gems sunt conectate cumva la tokenul OMI. Ori de câte ori un NFT este cumpărat folosind Gems, 100% din valoarea echivalentă a tokenurilor OMI este arsă, în timp ce NFT-ul achiziționat este transferat în contul noului proprietar.

Este important de remarcat faptul că tokenurile OMI pot fi convertite în Gems, dar acestea nu pot fi convertite în tokenuri OMI, în principal deoarece acest lucru ar reduce prețul OMI.