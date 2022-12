NFT-urile Trump depășesc 7.000 ETH în volum, o modalitate perfectă de a încheia anul 2022

Nu este nimic mai rău decât atunci când un film altfel captivant se încheie printr-un final sub așteptări. Ieși din cinematograf cu sentimentul că ai fost înșelat, cu un gust amar care îți rămâne în gură.

În ceea ce privește criptomonedele, anul 2022 pare să aibă parte de finalul perfect. Acesta nu a fost un film fericit, trebuie spus. Piețele s-au prăbușit în acest an, scandalurile au fost numeroase, iar sintagma „Capitolul 11” a devenit un loc comun inconfortabil.

Și acum îl încheiem cu o colecție NFT a lui Donald Trump care atrage atenția presei mainstream. Colecția a depășit 7.000 ETH în volum – adică 8,5 milioane de dolari la momentul redactării acestui articol. Prețul de bază pentru colecție a început sub 100 de dolari, dar acum este aproape de 400 de dolari..

Colecția lui Trump a scăzut în această lună, 45.000 de obiecte de colecție care arată ca niște cărți de schimb sportive. Acestea îl prezintă pe fostul președinte în tot felul de poziții variante, cum ar fi stând în fața Muntelui Rushmore cu fața lui Trump adăugată sau ținând o pușcă în echipament militar cu un câine lângă el.

Dar succesul aparent al proiectului i-a determinat pe mulți să sape mai adânc în proiect, apărând rezultate amuzante. Utilizatorul Twitter @NFTherder a observat că o cantitate suspectă din cele mai rare NFT-uri din colecție au fost acaparate de un portofel de creator.

1/ Turns out Donald Trump minted a thousand of his own nfts to his vault wallet

Keeping a giant portion of the most rare nfts in his collection for himself

The 2nd minted nft was a rare 1-of-1, the chances … pic.twitter.com/3m0MQGQydp

— OKHotshot (@NFTherder) December 17, 2022