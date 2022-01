Celo este un ecosistem blockchain axat pe creșterea adoptării criptomonedelor în rândul utilizatorilor de smartphone-uri. Este a 64-a cea mai mare monedă în clasamentul după market cap și a câștigat 7% astăzi. Acest articol explică ce este Celo, dacă merită să investești și locurile de top pentru a cumpăra Celo astăzi.

Principalul punct de vânzare unic al Celo constă în concentrarea pe utilizatorii de smartphone-uri. Compania susține că numărul deținătorilor de smartphone-uri crește exponențial, dar numărul de persoane care folosesc criptomonede crește într-un ritm mult mai lent.

Criptomonedele sunt, de asemenea, foarte potrivite pentru regiunile în care o mare parte a populației nu are acces la sectorul bancar, dar are însă un smartphone.

Celo își propune să reducă decalajul dintre cele două tehnologii, împreună cu valorificarea beneficiilor DeFi prin sprijinirea creării de DApps și smart contracts.

Optimizat pentru mobil, blockchain-ul Celo calculează automat taxele de tranzacție și, de asemenea, permite utilizatorilor să plătească gas fees care alimentează tranzacțiile în orice monedă.

Previziunile de preț ar trebui considerate doar o opinie informată a unui analist de piață. Având în vedere faptul că este foarte dificil să faci o predicție precisă, fă-ți timp pentru a vedea cum va evolua prețul Celo înainte de a te angaja într-o investiție.

Wallet Investor consideră că Celo poate fi o investiție bună. Prețul său poate crește de la 5.75 USD la 7.42 USD într-un an. Acest lucru aduce potențialul de câștig la +29% într-un an. În cinci ani, 1 Celo va valora 17 USD.

🔥#CELO 9h chart continuing on an uphill run towards the target of $7.69 and technically, has over +39% to go before this target is met! This is an EXTREME ALERT for $CELO as it can even speed up on this run, meeting $7.69 QUICKLY! #CELOUSD has more to strength showcase! https://t.co/23T65U8n4m pic.twitter.com/mGMCGB3GDk

— JAVON MARKS (@javonnnm) January 4, 2022