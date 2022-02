Tokenul nativ al NuCypher, NU, a câștigat 25,37% în ultimele 24 de ore. Crește în urma anunțului conform căruia partenerul său, NuLink, a strâns 4 milioane de dolari de la mai mulți investitori cripto importanți, inclusiv Coincu Ventures și CypherVenture.

Acest scurt articol vă oferă mai multe informații despre NuCypher, dacă merită să investiți și despre cele mai bune locuri pentru a cumpăra NuCypher.

NuCypher este un sistem descentralizat de control al accesului și management al cheilor, un serviciu de criptare pentru blockchain-uri publice. Oferă partajare de date criptate end-to-end pe blockchain-uri publice și soluții de stocare descentralizată.

NuCypher le permite utilizatorilor să partajeze date private între un număr de participanți în rețelele publice de consens, folosind tehnologia de recriptare proxy (PRE).

Potrivit NuCypher, această tehnologie de decriptare oferă mai multă siguranță și protecție față de proiectele tradiționale blockchain bazate pe criptarea cu chei publice.

NuCypher (NU) sunt tokenurile native utilizate în rețeaua NuCypher mai mare. Acestea sunt folosite pentru a stimula participanții la rețea să efectueze servicii de gestionare a cheilor.

Ele sunt, de asemenea, folosite pentru staking pentru a rula un nod de lucru NuCypher. Rețeaua NuCypher este protejată împotriva staking-ului rău intenționat și ar reduce automat recompensele unui utilizator suspectat.

NuLink colaborează cu NuCypher și a primit un grant din partea Polkadot Web3 Foundation. Acesta conectează rețeaua NuCypher cu Polkadot, Heco, Near și PlatON și va coopera cu mai multe ecosisteme pentru funcțiile inter blockchain.

Nimic nu poate înlocui propria documentare. Orice decizie de investiție pe care o luați ar trebui să se bazeze pe expertiza dvs. pe piață, pe atitudinea dumneavoastră față de risc și pe caracteristicile și răspândirea portofoliului dumneavoastră. Luați în considerare, de asemenea, cum v-ați simți dacă ați pierde bani.

Potrivit Cryptonewsz, prețul NU va crește la 0,9 USD în prima jumătate a anului 2022. În cele din urmă, va deveni o investiție foarte solidă, deoarece 1 NU se va tranzacționa la 1,15 USD până la sfârșitul anului, de două ori prețul actual.

