Anchorage Digital Bank a fost de acord cu măsuri de remediere și va numi un ofițer al Legii privind secretul bancar pentru a ajuta la asigurarea conformității.

Office of the Comptroller of the Currency (OCC), autoritatea națională de reglementare a băncilor din Statele Unite, a emis un ordin de consimțământ împotriva Anchorage Digital Bank, potrivit unui comunicat de presă publicat joi, 21 aprilie.

Anchorage Digital a fost prima bancă de active digitale care a primit aprobarea de reglementare din partea OCC. Acordată în ianuarie 2021, aprobarea condiționată a cererii naționale de trust a companiei i-a permis să se transforme în Anchorage Digital Bank, Asociația Națională.

Cu toate acestea, OCC spune că fosta Anchorage Trust Company nu a reușit să implementeze cerințele Actului privind secretul bancar (BSA) și împotriva spălării banilor (AML) pe care le acceptase ca parte a condiției de a funcționa ca bancă de active digitale reglementată la nivel federal.

Eșecul Anchorage Digital de a respecta prevederile KYC și AML a determinat ordinul, a spus OCC în comunicat.

„OCC menține toate băncile înființate la nivel național la aceleași standarde înalte, indiferent dacă se angajează în activități tradiționale sau noi”, a spus Michael J. Hsu, controlor interimar al monedei.

„Atunci când instituțiile nu se încadrează, vom lua măsuri și le vom trage la răspundere pentru a asigura conformitatea cu legile și reglementările federale”, a adăugat el.

Anchorage Digital a început acțiuni de remediere

Ca parte a acțiunii de remediere impuse de ordin, Anchorage trebuie să numească un comitet de conformitate format din cel puțin trei membri. Trebuie, de asemenea, să elaborăm un plan de acțiune pentru abordarea tuturor deficiențelor BSA.

Banca are la dispoziție treizeci (30) de zile de la data Ordinului de consimțământ pentru a transmite planul de acțiune în vederea atingerii și susținerii conformității cu legile relevante KYC și AML.

Anchorage a fost, de asemenea, de acord să angajeze un ofițer al Legii privind secretul bancar și să le ofere tot sprijinul necesar pentru ca aceștia să lucreze în vederea conformării. În afară de aceasta, banca va trebui să se asigure că există o mai mare diligență față de client, precum și verificări de identificare a riscurilor clienților.

OCC a notat în ordin că Anchorage Digital a instituit „acțiuni corective” și s-a angajat să asigure conformitatea deplină.