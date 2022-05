Comisarul Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA, Hester Peirce, a declarat că piața stablecoin a atras multă atenție săptămâna trecută și că sectorul ar putea avea în vedere reglementări „mai stricte”.

Înalt oficial SEC a spus acest lucru în comentariile făcute în timpul unei discuții online organizate de către Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF). Acesta este un think tank independent în domeniul sistemului bancar central și politicii economice, cu sediul în Londra, Marea Britanie.

Un raport al Reuters îl citează pe oficialul SEC spunând că o viitoare evoluție este posibil să apară în jurul monedelor stabile. Ea a adăugat că acest lucru vine în urma evenimentelor din această săptămână care au contribuit la punerea în lumină a sectorului.

Comentariile lui Hester au venit la simpozionul anual al Digital Monetary Institute al OMFIF, al cărui panel l-a inclus și pe CEO-ul Algorand, Steve Kokinos, și fostul președinte CFTC, Timothy Massad.

Decuplarea UST și prăbușirea LUNA

Într-adevăr, în această săptămână, piața criptomonedelor a fost zguduită de pierderea zdrobitoare a parității față de dolar de către stablecoin-ul TerraUSD (USD). Tokenul UST a scăzut până la 0,25 USD, pierzându-și legătura față de dolar cu 75% pe fondul zvonurilor despre un atac coordonat.

În afară de asta, decuplarea stablecoin-ului algoritmic a dus moneda Terra (LUNA) aproape de zero (în prezent la 0,01 USD), iar o cascadă de presiune de vânzare a împins, de asemenea, prețul Bitcoin la minime văzute ultima dată în ianuarie 2021.

Și, ținând cont de faptul că evoluțiile nefavorabile din jurul stablecoin-ului au generat pierderea parității și de către Tether (USDT) în cursul zilei de joi, un cadru de reglementare mai dur ar putea fi într-adevăr „mai aproape”.