OMG a fost listat ieri în perechea OMG/USDC pe Bitrue, ceea ce a dus la o creștere a tokenului nativ al rețelei OMG. A 99-a cea mai mare monedă după capitalizarea pieței se tranzacționează în prezent la 4,42 USD.

Acest scurt articol este suficient pentru a afla ce este OMG, dacă ar trebui să cumpărați și cele mai bune locuri pentru a cumpăra OMG astăzi.

Deoarece OMG este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra OMG folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra OMG chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm eToro, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv OMG.

Rețeaua OMG, cunoscută anterior ca OmiseGo, este o soluție de scalare fără custodie, de tip layer-2, construită pentru blockchain-ul Ethereum.

Este conceput pentru a permite utilizatorilor să transfere tokenuri ETH și ERC20 semnificativ mai rapid și mai ieftin decât atunci când fac tranzacții direct în rețeaua Ethereum.

Rețeaua se bazează pe o soluție nouă de scalare numită MoreViable Plasma, care utilizează o arhitectură sidechain pentru a grupa mai multe tranzacții în afara lanțului într-un lot, care poate fi apoi verificată ca o singură tranzacție pe lanțul rădăcină Ethereum.

Potrivit OMG Network, această tehnologie are potențialul de a scala Ethereum la mii de tranzacții pe secundă (TPS). OMG este folosit pentru a plăti taxe în rețea.

Nimic nu poate înlocui propria documentare. Orice decizie de investiție pe care o luați ar trebui să se bazeze pe expertiza dvs. pe piață, pe atitudinea dumneavoastră față de risc și pe caracteristicile și răspândirea portofoliului dumneavoastră. Luați în considerare, de asemenea, cum v-ați simți dacă ați pierde bani.

Potrivit platformei de analiză Price Prediction, OMG va ajunge la cel puțin 5,37 USD în acest an. Poate ajunge până la 6,30 USD cu prețul mediu de tranzacționare de 5,53 USD. În 2023, 1 OMG va valora cel puțin 7,60 USD.

Maximul la care poate ajunge anul viitor este de 9,16 USD, cu un preț mediu de 7,88 USD pe tot parcursul anului. În 2024, nivelul minim va fi de 11,17 USD. OMG poate ajunge până la 13,18 USD în doi ani.

