Pariul lui Zuckerberg pe metaverse devine problematic

Mark Zuckerberg este un personaj negativ de pantomimă.

Când Facebook a anunțat anul trecut că își schimbă numele în „Meta”, într-un semnal de intenție cu privire la direcția în care crede că se îndreaptă industria în general, i-a dezamăgit pe unii.

„Cum îndrăznesc să ia numele metaverse”, au criticat mulți. Cu toate acestea, având în vedere că, în prezent, conceptul nebulos de metavers este denumit mai degrabă Web3, aceste discuții s-au mai liniștit puțin.

Dar ce se întâmplă mai exact cu Meta, și cu eforturile lor de a da startul noii ere a social media?

Anunțul lui Zuckerburg nu a făcut nimic pentru a potoli valul de vânzări, deoarece prețul acțiunilor Facebook se tranzacționează astăzi la 129 de dolari, o scădere urâtă de 59% de la anunțul de rebranding.

La aproape un an de la rebrandingul Meta, viziunea utopică a lui Zuckerburg despre o lume a realității virtuale de tip Ready Player One nu a părut niciodată atât de departe.

Mii de angajați lucrează la acest obiectiv, dar rezultatele de până acum au fost cel puțin sub așteptări. Săptămâna aceasta, au fost dezvăluite memo-uri interne, despre care a relatat The Verge.

Acestea au avut, sunt sigur că sunteți de acord, un ton sumbru.

„De ce nu ne place produsul pe care l-am construit atât de mult încât să-l folosim tot timpul”? a întrebat Vishal Shah, vicepreședintele Metaverse de la Meta, Vishal Shah.

„Adevărul simplu este că, dacă nouă nu ne place, cum ne putem aștepta ca utilizatorilor noștri să le placă?”, a adăugat el.

„Greutatea agregată a papercut-urilor, a problemelor de stabilitate și a bug-urilor face ca pentru comunitatea noastră să fie prea greu să experimenteze magia lui Horizon”, scria un alt citat, referindu-se la jocul de realitate virtuală al Meta.

Scăderea tokenurilor metaverse în anul care a trecut este evidentă. Desigur, tokenurile de criptomonede la nivelul întregii piețe au scăzut vertiginos, dar amploarea la care au scăzut tokenurile legate de metavers este totuși îngrijorătoare.

Dacă ne uităm la cele nouă tokenuri din topul 100 CoinMarketCap care sunt clasificate ca fiind legate de „metavers”, scăderea medie de la schimbarea mărcii Meta este descurajantă. Le-am trasat în graficul de mai jos:

Și mai îngrijorătoare este scăderea numărului de utilizatori ai acestor jocuri. În timp ce se pare că au existat raportări eronate în jurul utilizatorilor activi pe Decentraland – cu date alarmante care sugerează 38 de utilizatori activi zilnici care s-au dovedit a fi exagerate – adevărul este că angajamentul în aceste jocuri metaverse s-a prăbușit în concordanță cu prețurile tokenurilor.

Lately, there has been a lot of misinformation on the number of active users of Decentraland. Some websites are tracking only specific smart contract transactions but reporting them as daily active users DAU, which is inaccurate.

— Decentraland (@decentraland) October 7, 2022