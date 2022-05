Chelsea Football Club a încheiat un parteneriat de 20 de milioane de dolari pe an cu WhaleFin, o platformă cripto susținută de Amber Group. În urma parteneriatului, WhaleFin va deveni partenerul oficial al Chelsea FC, începând cu sezonul 2022/23.

Potrivit unei comunicări oficiale a lui Chelsea FC pe site și pe pagina de socializare, logo-ul WhaleFin, care prezintă o balenă albastră, va fi pus pe echipamentele jucătorilor Chelsea FC. Logo-ul va înlocui logo-ul actualului producător coreean de automobile Hyundai, care a rezistat timp de patru ani.

We're excited to reveal @WhaleFinApp, the digital asset platform powered by @ambergroup_io as our new sleeve partner from the 2022/23 season! 💙#AmberGroup | #WhaleFin

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 12, 2022