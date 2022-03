Pe urmele creșterii în cripto: 3 monede care ne-au surprins

După un început foarte prost al anului 2022, monedele cripto au început să arate cu adevărat niște creșteri remarcabile. În ultima săptămână a lunii martie, majoritatea monedelor au închis bine în verde, iar impulsul ar putea continua. Iată de ce monedele se repliază:

Perioada de incertitudine în ceea ce privește majorarea ratelor dobânzilor Fed a trecut.

Mulți investitori care dimensionau piața încep să revină.

Instituțiile privesc cripto-ul ca pe un grup diversificat de active pentru o acoperire împotriva riscurilor acțiunilor.

În mijlocul acestei ascensiuni, există câteva monede care s-au descurcat mult mai bine decât ne așteptam. Iată câteva dintre acestea:

Ethereum Classic (ETC)

Pe măsură ce trecerea de la modelul Ethereum Proof of Work continuă să se apropie, am observat o schimbare remarcabilă în rândul minerilor Ethereum către ETC. De fapt, la un moment dat moneda a crescut cu aproape 70% într-o săptămână.

De acum, ETC pare să fi șters pierderile înregistrate în acest an, iar tendința ascendentă este încă puternică. Deși a existat întotdeauna o perspectivă pozitivă în jurul monedei, mulți analiști nu s-au așteptat ca aceasta să își revină la fel de repede cum a făcut-o. Ne așteptăm să urmeze mai multe câștiguri în T2 anul acesta.

Convex Finance (CVX)

DeFi a fost întotdeauna o parte importantă a creșterii viitoare a cripto. 2021 a fost anul revoluționar al DeFi și a existat mult optimism că urma să vedem tot mai mult succes în 2022. Dar monedele DeFi nu au reușit să impresioneze, iar Convex Finance (CVX) a înregistrat scăderi masive de la maximele istorice. Dar spațiul DeFi revine, iar CVX a crescut cu 50% pe parcursul săptămânii.

Zilliqa (ZIL)