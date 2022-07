Podcast: Jeremy Koven, COO al exchange-ului canadian CoinSmart, listat la bursă

Link podcast Spotify aici

Există sute de burse de criptomonede și platforme de tranzacționare, iar altele apar în fiecare zi. Cu toate acestea, în condițiile în care industria are doar câțiva ani de existență, majoritatea sunt companii private.

Coinbase a deschis calea pentru a schimba această situație, însă, devenind publică anul trecut, provocând furori. La nord de graniță, platforma canadiană Coinsmart a urmat exemplul nu după mult timp, devenind oficial publică în noiembrie 2021.

Conceptul de companii publice în cadrul cripto este fascinant. Pentru o industrie adesea etichetată – destul de nedrept uneori – cu o reputație nelegiuită, există puține lucruri care ar putea asigura investitorii mai mult decât o bursă care devine publică. În mod automat, se presupune că, având în vedere reglementarea și transparența implicită într-o astfel de listare, o companie publică din acest spațiu are o reputație bună.

Cu toate acestea, sunt atât de puține companii care o fac. Am stat de vorbă cu Jeremy Koven, COO al Coinsmart, pentru a afla ce părere are despre motivul pentru care au decis să devină public și dacă tendința unei industrii dominate de companii private se va schimba în viitor. Am vorbit și despre piața bear și despre cum a afectat CoinSmart – nu uitați, exchange-ul a devenit public în 21 noiembrie, cam în aceeași perioadă în care Bitcoin se tranzacționa la maximul istoric de 68.000 de dolari.

Am discutat, de asemenea, despre impasul fascinant al protestelor camionagiilor canadieni de la începutul acestui an, când guvernul a trecut la înghețarea activelor tuturor celor care au fost implicați. Acest lucru i-a determinat pe mulți să își retragă bitcoin și alte criptomonede de pe burse, punându-le la rece pentru a le păstra în siguranță.

Aceasta este doar o parte din conversația foarte plăcută cu Jeremy, un tip care vorbește frumos și informativ, care dă senzația că îi place cu adevărat ceea ce face.

