Podul Ronin al Axie Infinity și Katana Dex oprite după un atac de 612m USD

Potrivit unui tweet postat pe canalul Twitter oficial al Rețelei Ronin, podul Ronin a fost atacat și s-au furat 173.600 de monede ETH și 25,5 milioane USDC în valoare de aproximativ 612 milioane USD.

În urma atacului, atât podul Ronin cât și Katana DEX au fost oprite.

Cu toate acestea, Ronin a spus în thread-ul de pe Twitter, referindu-se la atac, că echipa sa lucrează cu „oamenii legii, criptografii criminalistici și investitorii noștri pentru a ne asigura că toate fondurile sunt recuperate sau rambursate”. De asemenea, a spus că „toate AXS, RON și SLP de pe Ronin sunt în siguranță”.

We are working with law enforcement officials, forensic cryptographers, and our investors to make sure that all funds are recovered or reimbursed. All of the AXS, RON, and SLP on Ronin are safe right now.

