POLS în scădere cu 33%, este timpul să cumpărați dip-ul?

După o creștere recentă de peste 100%, tokenul Polkastarter, POLS, a început să scadă rapid. Astăzi, a pierdut o treime din valoare. Cu toate acestea, indicatorii tehnici arată că s-ar putea afla în fața unui bull run.

Acest scurt articol vă oferă toate detaliile despre ce este POLS, dacă merită să cumpărați dip și cele mai bune locuri pentru a cumpăra POLS.

Deoarece POLS este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra POLS folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra POLS chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm eToro, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv POLS.

POLS este tokenul de utilitate nativ al platformei Polkastarter și joacă o serie de roluri în ecosistemul său, fiind folosit pentru extragerea de lichidități, guvernare, plata taxelor de tranzacție și obținerea eligibilității pentru a participa la pool-uri destinate exclusiv deținătorilor de POLS.

Polkastarter este o platformă blockchain concepută pentru a oferi un launchpad ușor de utilizat pentru pool-uri și licitații de tokenuri pe lanțuri încrucișate. Este cel mai frecvent utilizat de proiectele blockchain aflate în stadiu incipient care doresc să strângă capital și totodată să își distribuie ușor token-urile.

Prin Polkastarter, proiectele blockchain își pot crea cu ușurință propriile pool-uri de swap pe lanțuri încrucișate, care le permit să strângă fonduri în siguranță, în timp ce utilizatorii pot investi fără riscuri, deoarece swap-urile sunt executate automat prin contracte inteligente.

POLS poate fi o investiție profitabilă, dar faceți-vă timp să citiți cel puțin câteva predicții de preț de la analiștii de top și să vă documentați pe piață înainte de a vă asuma un angajament. Fiți reținuți în ceea ce privește orice sfaturi de investiții.

GOV Capital rămân optimiști în ceea ce privește POLS, în pofida evoluțiilor actuale ale prețurilor. Ei prevăd că se va tranzacționa cu mai mult de 7 dolari într-un an și cu 47,6 dolari în 5 ani.

#POLS/USDT Pump and dump this shit here on Daily TF!#POLS Pumped almost 3x within a day and then fell 40% from the day within the very day itself.$POLS #POLS #POLSUSDT #Polkastarter @polkastarter pic.twitter.com/D6yBmpo6ff

— TraderAAG 🍥 (@TraderAAG) March 15, 2022