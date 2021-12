Pompliano a declarat pentru CNBC în cadrul unui interviu că consumul energetic al Bitcoin continuă să devină din ce în ce mai eficient pe măsură ce rețeaua scalează și pe măsură ce minerii folosesc mai multe surse de energie regenerabilă.

Fondatorul Pomp Investments și popularul podcaster Bitcoin, Anthony „Pomp” Pompliano spune că discuția despre consumul energetic al Bitcoin și cât de eficient este aceasta, are de suferit în mare măsură din cauza a „două puncte cheie” pe care oamenii tind să le rateze.

El a spus acest lucru în timpul unui interviu în cadrul „Squawk Box” al CNBC, unde a subliniat pe scurt problemele legate de volatilitatea Bitcoin și utilizarea energiei.

Pompliano a explicat gazdei, Joe Kernen că, pe măsură ce oamenii continuă să dezbată despre consumul de energie al Bitcoin, trebuie să aibă în vedere următoarele:

Potrivit acestuia, prima este „relația liniară dintre consumul de energie și sistemul dolarului american”. El continuă să explice de ce este important ca discuția să aibă în vedere de acest punct.

„ Pentru a sprijini mai mulți utilizatori și mai multe tranzacții, trebuie să consumăm mai multă energie. Avem nevoie de mai multe centre de date, mai multe sucursale bancare, mai multe bancomate etc. ”, a adăugat el.

Pe de altă parte, a explicat el, blockchain-ul Bitcoin nu are același tip de relație liniară ca între ecosistemul fiat și consumul de energie. El a menționat că, indiferent de câte tranzacții sunt adăugate la un bloc în timpul procesării tranzacției, cantitatea de energie consumată este aceeași.

„ Pe măsură ce se extinde, Bitcoin devine din ce în ce mai eficient, deoarece poate fi inclusă mai multă valoare economică în fiecare dintre aceste blocuri, în timp ce într-un sistem vech ar trebui consumată mai multă energie pe măsură ce sistemul e scalat.”

Pomp mai spune că nu este nimic pentru care să-ți ceri scuze când vine vorba de problema consumului de energie al Bitcoin. În opinia sa, „ lucrurile importante din lume folosesc energie ”

El subliniază utilizarea în creștere a energiei regenerabile în mineritul Bitcoin , spunând că trecerea la toate aceste surse de energie mai noi și mai ecologice stimulează cercetarea și dezvoltarea în industria energiei regenerabile.

Înainte de a aborda problema consumului de energie înemisiune, Pompliano a vorbit mai întâi despre un alt aspect important – volatilitatea Bitcoin.

"The key piece is that the volatility is measured in dollars. If you think of the dollar itself, the dollar is hyper-volatile as well … 40% of all US dollars in circulation have been printed in the last 18-24 months." says @APompliano. "One #bitcoin still equals one bitcoin." pic.twitter.com/O5CwpEwGkB

— Squawk Box (@SquawkCNBC) December 27, 2021