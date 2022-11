Pot tokenurile sociale să învingă Meta și TikTok? Interviu: P00LS

Tokenurile sociale sunt unul dintre numeroasele straturi ale metaversului (un subiect despre care am scris recent).

Unii argumentează că o structură domiciliată de blockchain ar putea fi un sistem mai bun, în care atât creatorii, cât și consumatorii să ia o felie mai mare din plăcintă decât sistemul actual dominat de marii jucători precum Meta, TikTok și așa mai departe.

P00ls este una dintre platformele care speră ca Web3 să perturbe acest spațiu. Aceștia au o platformă care le permite creatorilor și mărcilor să își lanseze propriile tokenuri sociale și să le distribuie comunităților lor, devenind monede pentru fiecare ecosistem în parte.

Astăzi îi luăm un interviu lui Hugo Renaudin, CEO al P00LS, în care îi punem câteva întrebări care decurg din ambițiosul proiect, precum și întrebări despre Creator World și token-ul recent lansat.

(CoinJournal) CJ: Creator Worlds pare a fi un concept interesant. Care este planul dumneavoastră de a atrage utilizatorii către acesta, în locul concurenților care există în acest spațiu cu protocoale similare?

Cred că cheia aici este că noi construim pentru fani și nu pentru speculatori, în timp ce generația precedentă de platforme de tokenuri pentru fani viza destul de mult traderii și speculatorii de cripto-monede. Ceea ce înseamnă că ne concentrăm pe crearea de experiențe pentru ca oamenii să câștige (vs. cumpăra) și să folosească (vs. vinde) token-urile sociale ale creatorilor lor favoriți pentru a avea acces la experiențe și interacțiuni semnificative. Când te gândești la Creator Worlds, acesta este locul în care are loc această interacțiune între comunitate și creatori și unde oamenii își pot folosi cu ușurință token-urile sociale pentru a obține utilitate. Acesta este centrul relației dintre fan și creator, unde un token social vă permite să deblocați niveluri de participare și implicare a unei comunități pe care nu le vedeți în protocoale similare de tokenuri pentru fani sau chiar pe platformele de socializare web2.

CJ: Având în vedere că o mare parte legată de social media și de creare de conținut a internetului este controlată de companii mari (TikTok, Meta etc.), credeți că influența și efectele de rețea ale acestora s-ar putea transfera în viitor în spațiul web3? De exemplu, ce ar putea împiedica Meta să lanseze o versiune centralizată a ceva de genul Creator Worlds?

Aveți dreptate, platformele web2 moștenite au un avantaj competitiv, deoarece au deja un public de masă și o bază de utilizatori. Unele dintre ele au reușit cu succes să treacă la web3, cum ar fi Reddit – care a creat milioane de portofele pentru utilizatorii săi.

Acestea fiind spuse, dacă Meta și Tiktok ar crea tokenuri sociale, ar fi complet împotriva modelului lor actual. Când te gândești la ceea ce poate face un token social, este o modalitate uimitoare de a cunoaște și de a interacționa direct cu o comunitate de fani. Dacă lansezi un token social și îl distribui fanilor, știi cine sunt cei mai implicați fani ai tăi (au o mulțime de tokenuri) și poți interacționa cu ei direct (prin intermediul lumilor P00LS sau al unui canal Discord cu tokenuri, de exemplu). Pe de altă parte, modelul de afaceri al Meta și Tiktok este de a face creatorii și mărcile să plătească pentru aceste informații.

Ceea ce este interesant este că putem folosi de fapt Meta și Tiktok pentru a crea valoare și interacțiuni semnificative pentru token-urile sociale. Putem folosi aceste platforme pentru a livra conținut direct deținătorilor de tokenuri sociale. De exemplu, tocmai am lansat un cont privat de Instagram pentru unul dintre creatorii noștri, Hugo Comte, care este accesibil doar dacă deține o parte din token-urile sale sociale.

CJ: Este dificil să lansați zerozeroDEX , în ceea ce privește atragerea de lichidități la început?

De fapt, suntem destul de fericiți să ne lansăm DEX-ul cu o lichiditate scăzută! Modul în care ne imaginăm un ciclu de viață sănătos pentru un token social este ca, la început, să fie lansat cu lichiditate zero și să fie câștigat doar de o comunitate prin implicare și iterație, apoi să introducem treptat din ce în ce mai multă lichiditate.

În acest moment ne aflăm în stadii incipiente, așa că nu avem nevoie de prea multă lichiditate, deoarece fanii își pot câștiga oricând tokenurile sociale. Pariul nostru este că, pe măsură ce aceste comunități cresc, va crește și cererea, ceea ce va determina în mod natural lichiditatea.

CJ: Tokenul P00LS a fost lansat recent pe fondul unei piețe bear. Cât de dificil a fost să încercați să construiți în timp ce piața s-a prăbușit în acest an?

Cred că acesta este un moment mult mai bun pentru lansare decât să fi lansat la vârful pieței bull și acum să ai un token la un preț mult mai mic decât cel de lansare.

Acestea fiind spuse, îmi place să construiesc pe piețele bear. Oamenii sunt mult mai concentrați pe construcție față de speculații, iar oamenii din comunitate sunt aici pentru termen lung, nu doar pentru speculații pe termen scurt.

CJ: Majoritatea tokenurilor sociale au scăzut cu peste 90%. În piețele bear anterioare, multe monede cu lichiditate redusă au scăzut atât de mult încât nu au mai revenit niciodată la acele maxime – credeți că vom vedea același lucru și aici?

Din nou, generația anterioară de token-uri sociale a fost construită pentru speculatori și traderi de cripto-monede, iar noi ne concentrăm pe fani. Acest lucru face o diferență uriașă: indiferent de prețul token-urilor, vor exista întotdeauna fani care vor câștiga token-uri prin implicare și care le vor folosi pentru a accesa utilități și experiențe care le permit să fie mai aproape de creatorii lor favoriți.

Acest lucru nu se va schimba niciodată, indiferent de prețul token-urilor, și de aceea punem un accent atât de mare pe adoptarea token-urilor sociale de către fanii adevărați, spre deosebire de speculatori.

CJ: V-ați gândit vreodată să operați fără un token nativ? De exemplu, v-ați gândit să folosiți $ETH pentru a tranzacționa împotriva token-urilor creatorilor, în loc de token-ul nativ P00Ls?

Nu. Încă de la început am vrut să construim o comunitate, un viitor colectiv în care să putem face din utilizatori și creatori părți interesate de protocolul nostru la același nivel cu echipa noastră sau cu investitorii noștri. Pentru asta aveți nevoie de un token, altfel suntem doar o altă companie web2!