Predicția prețului Decentraland: Metacade pare a fi o opțiune mai bună

Metavers-ul pare din ce în ce mai pregătit să devină un jucător major în lumea tehnologiei în următorii câțiva ani. Pe măsură ce tot mai multe companii importante se alătură, se pare că adoptarea pe scară largă este aproape. Asta înseamnă că acum este momentul să ne uităm la aceste proiecte care mai au mult spațiu de creștere.

Există în special două proiecte care ar putea conduce la acest progres, și anume Decentraland (MANA) și Metacade (MCADE). În ceea ce privește predicția prețurilor, marea întrebare este – care dintre ele are potențialul mai mare?

Acest articol va analiza caracteristicile fiecărui proiect și va decide cine are șanse mai mari de rentabilitate.

Ce este Decentraland (MANA)?

Decentraland este o DAO (Organizație Autonomă Descentralizată) care creează, întreține și guvernează o lume virtuală. Tokenul nativ al platformei, MANA, este un token ERC20 care este folosit pentru a cumpăra proprietăți imobiliare metavers și pentru a participa la votul de guvernare.

Prin valorificarea puterii comunităților descentralizate, Decentraland este o piesă a fundației pe care ar putea fi construit viitorul industriei GameFi. Acolo, oricine poate construi liber lumi 3D, în timp ce explorează, navighează și își partajează creația.

Platforma Decentraland este formată din două elemente principale. SDK -ul Decentraland este folosit pentru a construi experiențe bazate pe metavers, iar clientul Decentraland este folosit pentru a vizualiza și interacționa cu aceste experiențe.

Platforma Decentraland permite utilizatorilor să creeze, să experimenteze și să monetizeze conținut și aplicații. Există numeroase moduri de a te bucura de metaversul Decentraland și de o gamă largă de creații digitale care pot fi realizate. Utilizatorii își pot construi propria secțiune a peisajului realității virtuale și își pot monetiza operele de artă și alte active, minându-le ca NFT.

Făcând procesul de creare a jocului mai accesibil, Decentraland extinde domeniul de aplicare al jocurilor de tip play-to-earn.

Decentraland: proprietăți imobiliare de prim rang, dar pierde din popularitate

Un dezavantaj cheie pentru Decentraland este lupta sa continuă de a atrage utilizatori pe scară largă în ultimele 12 luni. Un raport recent a indicat că existau mai puțin de 1000 de utilizatori activi care cumpărau și vindeau token-uri MANA. Deci, deși platforma oferă o funcționalitate unică și are un potențial ridicat, în prezent are performanțe sub așteptări.

Experții văd proiectele bazate pe metavers drept investiții principale pe termen lung, datorită utilității oferite în aceste peisaje digitale. Sunt tehnologii avansate care reunesc oameni din întreaga lume.

Un proiect metavers care se bucură de un alt nivel de succes este Metacade, care a demonstrat deja un potențial major pentru următorii ani. În timp ce moneda MANA a Decentraland a fost dezamăgitoare pentru mulți investitori în criptomonede în cursul anului 2022, MCADE de la Metacade a devenit o alternativă atractivă pentru mulți.

Ce este Metacade (MCADE)?

Metacade este o platformă completă de jocuri Play-to-Earn care construiește cea mai mare arcade din blockchain. Metacade oferă o gamă largă de jocuri în stil arcade pe o platformă care integrează jocurile cu oportunități de câștig.

În plus, Metacade găzduiește turnee Play-to-Earn, în care jucătorii pot adăuga un element competitiv experienței lor. Prin conectarea entuziaștilor GameFi pe platformă, cu recompense cu token-uri MCADE pentru cei învingători, Metacade oferă jucătorilor competitivi noi modalități de a se bucura de unele dintre cele mai bune jocuri Play-to-Earn existente.

O abordare puternică a construcției comunității

Pe lângă faptul că este arcada de bază pentru jocurile P2E, Metacade este și o platformă axată pe utilizator. De exemplu, token-urile MCADE vor fi folosite pentru a recompensa membrii comunității pentru contribuțiile lor în spațiul Metacade. Utilizatorii pot ajuta alți jucători să descopere cele mai bune metode de a juca cele mai recente titluri GameFi, iar Metacade va oferi recompense financiare. Mai simplu spus, utilizatorii pot câștiga fiind activi în comunitate. Aceasta include împărtășirea cunoștințelor lor despre cele mai recente jocuri în timp ce construiesc relații noi cu alți jucători.

Întrucât un proiect este pe deplin concentrat pe comunitatea sa, Metacade va deveni o DAO pentru a permite jucătorilor să voteze propunerile de guvernare folosind token-uri MCADE. Acest lucru dă mai multă putere jucătorilor, pe măsură ce aceștia decid cel mai bun curs de acțiune pentru mai multe funcții cheie într-o lume digitală care va fi controlată în întregime de deținătorii de token-uri MCADE.

Sprijinirea viitorului GameFi

O caracteristică cheie pe care membrii DAO o vor putea influența este programul Metagrants. Metagrant-urile vor fi folosite pentru a finanța următorul val de inovatori GameFi, deoarece comunitatea poate vota o serie de propuneri de investiții și poate decide care proiecte sună cel mai bine. În acest sens, comunitatea Metacade va avea o influență directă asupra viitorului jocurilor Play-to-Earn.

Metacade va include, de asemenea, un panou de locuri de muncă Web3 începând cu 2024. Această secțiune a lumii metavers va conecta jocurile blockchain viitoare cu o comunitate dedicată de jucători. Scopul este de a permite comunității Metacade să testeze aceste noi titluri și de a oferi feedback echipelor de dezvoltare în schimbul recompenselor cu token-uri MCADE.

Decentraland vs Metacade

Proiectele metavers arată ca un pariu sigur pentru viitor, mai ales că utilitatea oferită în aceste foi de parcurs este extinsă. Metacade se află încă într-un stadiu incipient al dezvoltării sale, și, în mod natural are un potențial de creștere mult mai mare decât Decentraland.

Analizând Decentraland, moneda MANA a cunoscut deja o creștere majoră a valorii token-ului său. Între 2020 și 2021, prețul MANA a crescut cu aproape 10.000%. De atunci, totuși, proiectul a suferit o retragere majoră, iar investitorii se tem că nu va atinge niciodată aceleași înălțimi ca în 2021. Deci, dacă această creștere revine, este puțin probabil să vadă culmile perioadei sale de apogeu.

Dimpotrivă, Metacade tocmai și-a început presale -ul token-ului și nu are unde să meargă decât în sus. Cu atât de multă valoare în perspectivă, investitorii s-au implicat în MCADE și au făcut deja câteva câștiguri majore, după ce token-ul a fost lansat inițial la doar 0,008 USD. Într-o fază atât de timpurie, Metacade ar putea chiar să crească la un nivel similar cu cel de 10.000% al Decentraland înainte de începerea următoarei curse.

Privind totul cu mintea limpede, alegerea între MCADE și MANA este clară. Tokenul Metacade pare că are un viitor mult mai strălucit.

