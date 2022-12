Predicția prețului Ethereum Classic: ETC pare stabilă, în timp ce Metacade (MCADE) nu încetează să crească

Web3 este o industrie în continuă expansiune, iar acțiunea prețurilor criptomonedelor tinde să favorizeze proiectele care se pot adapta la mediul său în schimbare rapidă. ETC este un exemplu clasic de proiect care a fost lăsat în urmă din cauza incapacității sale de a se extinde cu restul industriei.

În schimb, cel mai recent blockchain Ethereum (ETH) continuă să crească. Există câteva diferențe cheie între cele două lanțuri Ethereum, inclusiv ETH fiind gazda unor proiecte cu creștere rapidă precum Metacade.

Ce este Ethereum Classic?

Ethereum Classic (ETC) este o criptomonedă care a fost creată ca urmare a unei bifurcații în blockchain-ul Ethereum. Spre deosebire de Ethereum (ETH), Ethereum Classic nu acceptă utilizarea contractelor inteligente. Deoarece ETC nu este Turing Complete, dezvoltatorii nu pot crea aplicații descentralizate (dApps) pe blockchain-ul Ethereum Classic.

Ethereum Classic este adesea denumit „lanțul original al lui Ethereum”, deoarece păstrează blockchain-ul original Ethereum. După hard fork -ul Ethereum din octombrie 2016, Ethereum Classic a fost ținut online de noduri din întreaga lume. Aceasta înseamnă că utilizatorii criptomonedelor pot face în continuare tranzacții în rețeaua Ethereum Classic, în ciuda faptului că Ethereum Mainnet s-a mutat într-o direcție diferită în ultimii 6 ani.

În ultima vreme, Ethereum Mainnet a făcut trecerea de la un mecanism de consens Proof of Work (dovada muncii) la Proof of Stake (dovada mizei). Acest lucru a redus costul suportării infrastructurii de rețea. În timp ce ETH este acum Proof of Stake, ETC rămâne un blockchain Proof of Work. Rezultatul este că Ethereum Classic este mai lent și mai costisitor de rulat, cu un timp de blocare de 14 secunde și taxe mari de tranzacție din cauza sistemului său de minare consumator de energie.

Acțiunea prețului lipsește în ETC

Prețul actual al ETC este de 25,19 USD. Deoarece Ethereum Classic este cel mai vechi lanț Ethereum și este restricționat de incapacitatea sa de a suporta dApps, are o activitate de tranzacție mult mai mică decât Ethereum Mainnet. Deoarece mai puțini oameni cumpără tokenul, prețul ETC este acum o fracțiune la fel de mare ca ETH.

În ciuda acestui fapt, capitalizarea pieței Ethereum Classic este de peste 3 miliarde USD. Cu toate acestea, lipsa de funcționalitate a lanțului în lumea Web3 înseamnă că are un potențial de creștere mai scăzut pe termen lung. Pentru dezvoltatorii care doresc să construiască servicii digitale interesante folosind tehnologia blockchain, Ethereum Classic nu este o opțiune.

Rezultatul așteptat este că noile proiecte bazate pe ETH vor continua să câștige valoare, în timp ce prețul ETC ar putea scădea și mai mult în viitor. Totul se rezumă la utilitate.

Un nou proiect în ecosistemul ETH care realizează câștiguri majore

În timp ce acțiunea prețului ETC lasă mult de dorit din cauza lipsei sale de funcționalitate, un token care continuă să impresioneze este Metacade . Acest proiect a fost construit folosind cel mai recent blockchain Ethereum și oferă o utilitate largă deținătorilor de criptomonede care doresc să profite la maximum de experiența utilizatorului Web3.

Metacade își propune să sprijine extinderea GameFi ca sector de bază al tehnologiei blockchain. Este o inițiativă condusă de comunitate care recompensează nativii criptomonedelor pentru că oferă valoare ecosistemului, printre o serie de alte caracteristici interesante care atrag un interes larg răspândit.

Ce este Metacade?

Metacade este o platformă largă de jocuri care își propune să sprijine extinderea GameFi. Proiectele Play-to-Earn revoluționează industria jocurilor de noroc, deoarece jucătorii câștigă recompense financiare pentru timpul petrecut în joc. Acesta este principalul motiv pentru care atât de mulți prevăd un potențial ridicat de creștere pentru sectorul GameFi în următorii ani, iar Metacade se poziționează ca un jucător cheie.

Sprijinirea dezvoltatorilor GameFi

Multe proiecte noi P2E interesante sunt în curs de dezvoltare, iar domeniul de aplicare a ceea ce este posibil în metavers este în mod constant extins. Pe măsură ce tehnologia blockchain devine din ce în ce mai avansată, iar lumea devine din ce în ce mai digitalizată, se așteaptă ca milioane de oameni să intre în metavers pentru a se bucura de cele mai tari noi jocuri Play-to-Earn.

Metacade sprijină această expansiune direct prin programul său de Metagrant-uri. Comunitatea va putea decide care proiecte noi GameFi sună cel mai promițător și va oferi finanțare direct echipelor lor de dezvoltare, cu scopul de a stimula creșterea jocurilor Play-to-Earn. Pentru dezvoltatorii inovatori care au idei noi interesante, acesta este un serviciu extrem de valoros. Ca urmare, ecosistemul Metacade ar putea deveni un centru al progresului tehnologic, depășind limitele și asigurând o nouă aprovizionare de titluri extraordinare.

Recompensarea jucătorilor Play-to-Earn

Pe lângă sprijinirea dezvoltării continue a jocurilor bazate pe blockchain, Metacade oferă câteva caracteristici unice jucătorilor P2E în propriul său domeniu de aplicare Metavers. Membrii activi ai comunității Metacade pot câștiga recompense MCADE pentru contribuțiile lor, de exemplu pentru sfaturi, trucuri și cunoștințe utile despre cum să îți optimizezi experiența de joc GameFi, pe care ei le împărtășesc.

Comunitatea de jocuri este în centrul planurilor Metacade pentru viitor. Proiectul își propune să conecteze jucătorii pasionați cu cele mai bune oportunități Play-to-Earn, creând o arcadă virtuală în care utilizatorii pot colabora și își pot împărtăși cunoștințele. Puterea este redată comunității, deoarece jucătorii își pot împărtăși sugestiile cu dezvoltatorii de jocuri direct și pot câștiga token-uri MCADE în acest proces.

MCADE vs ETC: ce token ar trebui să cumpărați?

În timp ce Ethereum Classic continuă să-și mențină prețul peste pragul de 20 USD, investitorii sunt în favoarea proiectelor care susțin ecosistemul Web3. Ethereum Mainnet rămâne cea mai folosită rețea de aplicații descentralizate, iar oamenii sunt optimiști cu privire la viitorul pe termen lung al aplicațiilor dApp.

Un prim exemplu de proiect cu potențial ridicat construit pe Ethereum este Metacade. Prin sprijinirea extinderii GameFi și prin oferirea de beneficii exclusive jucătorilor P2E într-o lume digitală captivantă, Metacade este o opțiune atractivă pentru investitorii în criptomonede pe termen lung.

Presale-ul MCADE începe de la 0,008 USD per token. Are un potențial ridicat pe termen lung, iar prețul fiecărui token va crește pe măsură ce trece prin etapele de presale. În schimb, ETC continuă să înregistreze o creștere lentă, deoarece cel mai recent blockchain Ethereum oferă o experiență de utilizator mult îmbunătățită.

Puteți cumpăra ETC pe eToro aici .