Predicția prețului Ethereum pentru mai. Va impulsiona diviziunea Shanghai creșterea ETH, sau Metacade este o opțiune de investiție mai bună?

Ethereum este considerat un lider al industriei criptografice și, în cele din urmă, rămâne principalul furnizor de servicii de rețea blockchain pentru o serie de aplicații descentralizate (dApps), platforme DeFi și GameFi. Știrile despre Ethereum sunt în plină efervescență datorită actualizării Shanghai acum finalizate, chiar după „The Merge”, analiștii întrebându-se ce efect va avea diviziunea Shanghai asupra predicției prețului Ethereum în 2023.

În timp ce știrile despre Ethereum predomină peisajul, recentul parteneriat al Metacade cu MetaStudio și listarea cu succes a monedei pe Uniswap s-a dezvoltat în mod discret pe baza elanului câștigat în timpul incredibilului eveniment de presale al platformei. Analiștii conștientizează acum potențialul Metacade, mulți întrebându-se care este cea mai bună opțiune de investiție în acest an, MCADE sau ETH?

Care este diviziunea Shanghai?

Shanghai este o actualizare activată cu succes miercuri, 12 aprilie, și permite investitorilor care au mizat pe participația lor ETH în rețea să înceapă să retragă fonduri pentru prima dată.

Principala caracteristică a actualizării Shanghai este finalizarea tranziției Ethereum-ului de la mecanismul de consens proof-of-work (PoW) greoi, costisitor și necorespunzător din punct de vedere ecologic, la mecanismul mai ieftin, mai flexibil și mai ecologic proof-of-stake (PoS) pentru aprobarea tranzacțiilor. Această schimbare permite Ethereum să renunțe la minerii blockchain, care consumă multă energie, și la hardware-ul aferent, redeschizând astfel dezbaterea mai largă privind impactul asupra mediului al criptomonedelor P.O.W.

Predicția prețului Ethereum (ETH) în 2023

Impactul diviziunii Shanghai asupra prețului Ethereum rămâne necunoscut; cu toate acestea, analiștii și investitorii și-au exprimat deja îngrijorarea în legătură cu potențialele implicații. În plus, mulți investitori se tem că posibilitatea de a retrage ETH mizat ar putea avea un impact dăunător asupra predicțiilor de preț din acest an.

În timp ce predicțiile actuale ale prețului Ethereum în mai rămân optimiste, (se anticipează că ETH va depăși bariera de 2.500 USD până la sfârșitul anului), piețele și investitorii sunt totuși pregătiți pentru ca predicțiile de preț să fie revizuite în scădere ca urmare a posibilei distribuiri pe burse a ETH fără miză.

Ce este Metacade?

Metacade este o platformă GameFi nouă, cu ambiții mărețe de a construi cea mai extinsă arcadă de jocuri online din lume. Obiectivul principal al Metacade este de a oferi comunității sale acces la cea mai largă experiență de joc posibilă pentru a maximiza piața totală adresabilă (TAM).

Platforma se va concentra în jurul dezvoltării unei comunități înfloritoare de jucători, dezvoltatori și fani ai criptomonedelor, ca un centru pentru persoanele cu aceleași idei, care își vor petrece timpul împreună și vor colabora pentru a împinge Metacade pe culmi mai înalte, și pentru a ajuta la promovarea inovației în sectorul mai larg al jocurilor Web3. Chiar dacă jucătorii pot obține venituri prin mecanicile remarcabile ale platformei „play-to-earn” (P2E), acesta este doar un singur element al unui sistem cuprinzător de recompense care întrece alte jocuri GameFi.

De exemplu, utilizatorii sunt stimulați să contribuie la construirea comunității prin obținerea de recompense de fiecare dată când postează conținut social sub formă de alpha, recenzii de jocuri și contribuții la forumuri și chat-uri online. În plus, Metacade are o schemă de miză cu token-uri prin care utilizatorii pot obține venituri pasive în timp ce investesc în viitorul platformei.

Aceste caracteristici oferă Metacade niveluri excepționale de utilitate încorporate în moneda MCADE. Pe lângă aceasta, tranziția platformei spre a deveni o organizație autonomă complet descentralizată (DAO) va introduce guvernanța în token.

O parte esențială a acestei descentralizări a puterii către membrii comunității este schema de pionierat Metagrants, prin intermediul căreia dezvoltatorii pot aplica pentru granturi criptografice pentru a sprijini crearea de noi jocuri exclusive pentru Metacade. Drepturile de vot sunt recompensate deținătorilor de monede MCADE, care își pot vota ideile preferate. Conceptele cu cele mai multe voturi pot primi finanțare din partea trezoreriei centrale a platformei, ajutând astfel la evoluția platformei.

Predicția prețului Metacade (MCADE) în 2023

Există multe motive de entuziasm atunci când ne uităm la predicțiile de preț pentru MCADE în acest an. Listarea cu succes pe Uniswap la 0.022 USD deja la activ, listările iminente pe Bitswap și MEXC, mai târziu în aprilie și, respectiv, la începutul lunii mai, par să ofere MCADE un impuls.

În plus, angajamentul Metacade de a plăti recompense în MCADE va contribui la menținerea fluxului de token-uri în cadrul ecosistemului său, menținând cererea la un nivel ridicat și, astfel, împingând prețul mai sus. Acest lucru, combinat cu lansarea de noi jocuri și caracteristici pe parcursul săptămânilor și lunilor următoare, ar putea duce MCADE dincolo de 0.50 USD până la sfârșitul anului, un preț care ar aduce un randament de 50 de ori mai mare investitorilor care au cumpărat la prețul de lansare de 0.008 USD.

ETH vs. MCADE: Care este cea mai bună investiție în acest an?

Știrile recente despre Ethereum i-au făcut pe investitori să se îngrijoreze cu privire la valoarea deținerilor lor. Deși acest lucru nu s-a reflectat încă în predicția prețului Ethereum pentru 2023, există toate șansele ca analiștii să înceapă să își revizuiască în scădere predicțiile de preț Ethereum în săptămânile și lunile următoare, dacă actualizarea Shanghai și capacitatea de retragere a token-urilor afectează valoarea ETH.

Această incertitudine nu există în ceea ce privește viitorul MCADE. Dimpotrivă, odată cu iminenta listare pe mai multe burse, platforma va ajunge la un public mai larg și va crește cererea de token-uri. Aceste noi listări, combinate cu utilitatea în curs de dezvoltare a MCADE în acest an, fac din aceasta o alegere de investiție înțeleaptă în 2023.