Predicție de preț Anchor Protocol, cu TVL din nou la 20 miliarde USD

Prețul Anchor Protocol este încă sub presiune, chiar și după ce activitatea sa de piață s-a descurcat relativ bine. Tokenul ANC se tranzacționează la 1,7100 USD, ceea ce este puțin peste minimul acestei luni de 1,5855 USD. Acesta rămâne cu aproximativ 72% sub cel mai înalt nivel din acest an, aducând capitalizarea totală a pieței la peste 587 milioane USD.

Anchor TVL se ridică din nou

Anchor Protocol este un proiect blockchain de top din industria finanțării descentralizate (DeFi). Este o platformă de împrumut și economii cunoscută pentru că oferă recompense interesante utilizatorilor săi.

Potrivit site-ului său web, Anchor are o valoare totală blocată (TVL) de peste 19,9 miliarde de dolari. Dintre acestea, depozitele totale depășesc 14 miliarde USD și o garanție totală de peste 5,9 miliarde USD. Moneda are o rezervă totală de randament de peste 198 milioane UST.

Performanța Anchor Protocol a rămas în urmă în ultimele luni, deoarece investitorii au reacționat la introducerea ratei semidinamice de câștig. Aceasta înseamnă pur și simplu că rata de câștig a monedei va fi ajustată în fiecare primă zi a lunii.

Sistemul incorporat actualizează APY-ul cu + sau minus 1,5%, plafonul fiind de 20%. Acest sistem depinde de rezerva de randament. De exemplu, dacă rezerva de randament crește cu 1,5%, rata câștigului va crește tot cu 1,5%.

Pe de altă parte, dacă rezerva crește cu 3%, rata câștigului va crește tot cu 1,5%. Duminică, pe contul oficial de Twitter s-a anunțat că APY pentru protocol pentru această lună este de aproximativ 18%.

Anchor Protocol scade, de asemenea, pe măsură ce investitorii reacționează la noul Prop 25, care a mărit timpul de expirare a oracolului de la 60 la 90 de secunde.

Preț pentru Anchor Protocol

Prețul Anchor Protocol a fost într-o tendință de scădere puternică în ultimele câteva luni, deoarece rămân îngrijorări cu privire la randamente. Moneda s-a deplasat ușor sub partea superioară a canalului descendent. De asemenea, s-a mutat ușor sub mediile mobile pe 25 și 50 de zile, în timp ce oscilatorul stocastic s-a mutat ușor sub nivelul de supracumpărare.

Prin urmare, tokenul ANC va relua probabil tendința descendentă, bears vizând partea inferioară a canalului descendent la 1,45 USD. O mișcare peste nivelul de rezistență la 1,8 USD va invalida viziunea negativă.