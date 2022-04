Predicție de preț Near Protocol: aproape de o ascensiune majora

Prețul Near Protocol s-a menținut constant aproape de cel mai ridicat nivel istoric, investitorii aplaudând performanța puternică a rețelei sale. Tokenul se tranzacționează la 16,64 USD, care este aproape de maximul său istoric de 20 USD, în timp ce investitorii așteaptă lansarea stablecoin-ului său.

Lansarea stablecoin-ului Near

NEAR Protocol este o rețea de top de nivel 1 care înregistrează o creștere puternică pe măsură ce investitorii adoptă tehnologia de sharding. Sharding este o tehnologie care sparge blocurile în bucăți mai mici cunoscute sub numele de shards, ceea ce le ajută să-și mărească debitul.

În această lună, protocolul a strâns 350 de milioane de dolari de la capitaliștii de risc, inclusiv Masayoshi Son of Softbank. Strângerea de fonduri a venit la câteva luni după ce aceiași dezvoltatori au strâns 150 de milioane de dolari.

O altă evoluție importantă a fost marcată de selectarea rețelei de către Sweatcoin. Pentru început, Sweatcoin este una dintre companiile de fitness cu cea mai rapidă creștere din lume. Utilizează mai multe tehnologii pentru a monitoriza pașii oamenilor și apoi le rambursează.

În viitor, Sweatcoin va folosi tehnologia Near pentru a-și lansa criptomoneda. Acesta a fost un pas notabil datorită popularității Sweatcoin. Are peste 10 milioane de utilizatori.

De asemenea, Near Protocol este de așteptat să-și lanseze moneda stabilă în această lună. Moneda, care va fi cunoscută sub numele de USN, va fi similară cu alte monede stabile precum Tether, USD Coin și Tera USD. Scopul este de a se asigura că rețeaua are o monedă stabilă bună care poate ajuta la alimentarea schimburilor descentralizate construite folosind tehnologia sa. Într-o declarație recentă, un executiv NEAR a spus:

„În acest moment, DAO-urile sunt dincolo de teritoriul reglementat, dar trăim în lumea fizică și înțelegem cum se vor cartografia aceste noi organizații. Trebuie să ne dăm seama cum pot interacționa DAO-urile cu lumea tradițională. De asemenea, securitatea și sentimentul de siguranță al utilizatorilor folosind această tehnologie.”

Predicții de preț pentru Near Protocol

Graficul zilnic arată că prețul Near a fost într-un trend ascendent în ultimele zile. Moneda se apropie de maximul istoric și s-a mutat peste mediile mobile pe 25 și 50 de zile. În plus, Near a format ceea ce arată ca un model de cup and handler. În prezent se află în secțiunea de handler. În analiza acțiunii prețului, acest model este de obicei un semn optimist.