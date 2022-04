Prețul Ethereum a continuat să se retragă, pe fondul îngrijorărilor investitorilor cu privire la creșterea randamentelor obligațiunilor. ETH a scăzut la un minim de 2.960 USD, care este cel mai scăzut nivel din 24 martie. A scăzut cu peste 16% de la cel mai înalt nivel din această lună.

Inflația americană în perspectivă

Nu este nimic fundamental în neregulă cu Ethereum. Într-adevăr, numărul tranzacțiilor din rețeaua sa a fost constant în ultimele luni. DeFi, jocurile și jetoanele nefungibile (NFT) se descurcă modest.

În același timp, are loc trecerea de la o rețea proof-of-work (PoW) la una proof-of-stake (PoS). Luni, dezvoltatorii au anunțat că primul shadow fork al rețelei principale a intrat în funcțiune în timp ce a continuat testarea rețelei.

În total, analiștii se așteaptă ca fuziunea ecosistemului existent Ethereum cu lanțul beacon să se finalizeze în iunie anul acesta. Aceasta va fi o etapă importantă care va duce la o performanță puternică a aplicațiilor construite în blockchain-ul Ethereum.

Principalul motiv pentru care prețul Ethereum scade este legat de imaginea macro. Performanța pieței de obligațiuni semnalează că Fed va continua să forțeze creșterea ratei dobânzilor în lunile următoare.

Procesele verbale ale Fed publicate săptămâna trecută au arătat că mai mulți membri ai Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) sunt dispuși la mai multe înăspriri. Unii, inclusiv dovish-ul Lael Brainard, au ajuns la concluzia că sunt necesare mai multe creșteri și înăspriri cantitative.

Cele mai recente date privind inflația din SUA care apar marți vor trimite semnale despre cât de agresivă va fi Fed. Economiștii se așteaptă ca aceste cifre să arate că inflația generală pentru consumatori a crescut la 8,4%, în timp ce inflația de bază a crescut la 6,6%.

Dacă cifrele sunt mai puternice decât acestea, acesta va fi un semnal că Fed va deveni mai agresivă. Acest ton hawkish explică de ce indicii Bitcoin, Ethereum și Nasdaq 100 au scăzut brusc.

Predicții de preț pentru Ethereum

Graficul zilnic arată că prețul ETH a fost într-o tendință de scădere puternică în ultimele zile. Moneda s-a mutat sub partea superioară a canalului ascendent. De asemenea, s-a mutat ușor sub mediile mobile pe 25 și 50 de zile, în timp ce indicele de putere relativă (RSI) s-a mutat sub nivelul supravânzării.

Prin urmare, prețul Ethereum va continua probabil să scadă, în timp ce vânzătorii vor ținti partea inferioară a canalului la aproximativ 2.650 USD. O mutare deasupra părții superioare a canalului va invalida această idee.