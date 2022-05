Predicții de preț pentru Ethereum în mai 2022

Prețul Ethereum a stat pe loc în ultimele zile, în timp ce investitorii urmăresc viitoarea decizie privind ratele dobânzii a Rezervei Federale. Tokenul ETH se tranzacționează la 2.805 USD, ceea ce este puțin sub maximul din această săptămână de 2.883 USD. Valoarea sa de piață a scăzut la aproximativ 340 de miliarde de dolari, ceea ce înseamnă că investitorii au pierdut recent peste 160 de miliarde de dolari.

Analiza de aprilie pentru Ethereum

Ethereum a avut o performanță relativ fără evenimente în aprilie. Cel mai mare anunț a fost că dezvoltatorii au amânat data fuzionarii Ethereum din iunie a acestui an până în al treilea trimestru. Analiștii se așteaptă ca actuala rețea și Beacon Chain să fuzioneze acum în august sau septembrie.

Întârzierea fuziunii a fost o dezamăgire pentru mulți oameni. Cu toate acestea, mulți investitori consideră că a fost o acțiune necesară din cauza importanței upgrade-ului. Din punct de vedere istoric, o singură eră într-o rețea blockchain precum Ethereum a dus la hack-uri majore.

Citiți aici mai multe despre cum să cumpărați Ethereum .

Între timp, ca și alte lanțuri, Ethereum a înregistrat o ieșire de valoare totală blocată (TVL) în rețeaua sa. În ultimele 30 de zile, TVL a scăzut cu peste 11%, până la aproximativ 110 miliarde de dolari. Cu toate acestea, a reușit să-și crească dominația în industrie la 55%, deoarece alte lanțuri au înregistrat un declin mai profund. De exemplu, Solana și Fantom au scăzut cu peste 25%.

Acțiunea prețului Ethereum a reflectat-o și pe cea a altor active. În aprilie, indicele Nasdaq 100 a scăzut cu peste 18%. În aceeași perioadă, randamentele obligațiunilor americane au continuat să crească, pe măsură ce vânzările au continuat. Randamentele obligațiunilor au o relație inversă cu prețurile. Într-adevăr, în aprilie, curba randamentelor a reușit să se inverseze la cel mai scăzut nivel din 2007.

Această acțiune privind prețul s-a datorat în mare parte cuvintelor oficialilor Fed. În discursuri și declarații, oficiali precum Jerome Powell și Mary Daly au sugerat că banca va continua să majoreze ratele. Se așteaptă ca banca să crească ratele cu 0,50% și să înceapă înăsprirea cantitativă.

Predicții de preț pentru Ethereum

Graficul pe patru ore arată că prețul ETH a fost într-o tendință constantă de scădere recent. A reușit să se miște sub punctul pivot standard și sub media mobilă pe 25 de zile. De asemenea, indicele de forță relativă s-a mutat ușor sub nivelul neutru de la 50.

Prin urmare, cred că prețul Ethereum va scădea modest în prima parte a lunii mai și apoi va începe să revină din moment ce situația agitată a Fed a fost deja evaluată. Prin urmare, o revenire la 3.200 USD nu poate fi exclusă.