Predicții de preț Near Protocol: model de tip cup and handle

Prețul Near Protocol s-a situat într-un interval strâns în ultimele zile, chiar dacă prețurile altor criptomonede se retrag. Moneda se tranzacționa la 16,6 USD, ceea ce este cu câteva puncte sub maximul de săptămâna trecută de 20 USD. Valoarea sa de piață a crescut la aproximativ 10 miliarde de dolari, devenind a 17-a cea mai mare monedă din lume.

Planurile Near de a schimba industria muzicală

Prețul Near Protocol a crescut considerabil săptămâna trecută, după ce dezvoltatorii au strâns 350 de milioane de dolari de la un grup de investitori. Dezvoltatorii vor folosi aceste fonduri pentru a crește ecosistemul oferind granturi creatorilor. De asemenea, vor folosi fondurile pentru a-și extinde echipa de dezvoltare.

Prin urmare, prețul Near a crescut considerabil, investitorii aplaudând această finanțare. De asemenea, au fost optimiști cu privire la creșterea ecosistemului său. De exemplu, valoarea totală blocată (TVL) a rețelei a crescut la aproape 1 miliard de dolari. Această creștere se datorează în mare parte numeroaselor proiecte construite folosind tehnologia Aurora.

Între timp, dezvoltatorii au anunțat planuri de a folosi tehnologia blockchain pentru a schimba industria de streaming muzical. Ei au dezvăluit, de asemenea, o nouă organizare autonomă descentralizată (DAO), cunoscută sub numele de MODA DAO. Scopul este să se asigure că muzicienii câștigă bani atunci când piesele le sunt ascultate. De asemenea, îi va ajuta să-și monetizeze creațiile folosind instrumente precum NFT-urile.

Near Protocol a vorbit și despre Naer x Music (NxM), care este o comunitate axată pe muzică, evenimente, NFT și instrumente de transmitere a muzicii. Declarația a adăugat:

„Muzica tinde în mod special să implice mai mulți participanți care pun la punct o piesă. Dar, folosind contracte inteligente, în special cu instrumentele incorporate în Mintbase, artiștii pot include split-uri în contractele lor atât pentru vânzările pe piața inițială, cât și pe cea secundară.”

Predicții de preț pentru Near Protocol

Analizând graficul zilnic, vedem că prețul Near Protocol a fost într-un trend ascendent puternic. O privire mai atentă dezvăluie că a format un model de tip cup and handle. În analiza acțiunii prețului, acest preț este, de obicei, un semn al unei continuări optimiste. Este, de asemenea, puțin sub partea superioară a modelului de tip cup.

De asemenea, prețul s-a mutat peste mediile mobile pe 25 și 50 de zile. Prin urmare, moneda va continua probabil să crească, cumpărătorii țintind rezistența cheie la 20 USD.