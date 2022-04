Predicții de preț, top cripto: Zilliqa și Near Protocol

Prețurile criptomonedelor s-au prăbușit luni, pe măsură ce frica pe piață a escaladat. Bitcoin a scăzut sub 40.000 USD, în timp ce capitalizarea totală a pieței a scăzut la peste 1,87 trilioane USD. Unele dintre monedele cu cele mai slabe performanțe au fost Near Protocol, Mina Protocol, Zilliqa, Moonbeam și Axie Infinity, care au scăzut cu peste 10% în ultimele 24 de ore.

Investitorii încep să se teamă

Criptomonedele au scăzut pe măsură ce starea pe piață a crescut brusc. Într-adevăr, dacă privim cu atenție la diferitele clase de active, acestea sunt mult în roșu. De exemplu, pe piața mărfurilor, prețul țițeiului a scăzut cu peste 4%, în timp ce aurul și argintul au scăzut cu peste 2%. Acest lucru o face una dintre cele mai proaste zile pentru indicele mărfurilor din acest an. Indicele Bloomberg Commodity (BCOM) a scăzut cu peste 1,9%.

Bursa s-a prăbușit și ea. De exemplu, în Europa, indicii CAC 40, DAX și FTSE 100 s-au prăbușit cu peste 2%. În Statele Unite, indicele Dow Jones a scăzut cu peste 1.000 de puncte. A pierdut peste 200 de puncte pe piața futures.

Prin urmare, criptomonedele scad pe măsură ce investitorii reacționează la teama continuă care vine din direcția Rezervei Federale și altor bănci centrale. Într-o declarație de săptămâna trecută, Jerome Powell a avertizat că banca va adopta o politică mai agresivă în lunile următoare. Drept urmare, indicele fear and greed s-a mutat în zona de extreme fear de 23.

Predicție de preț pentru Zilliqa

Graficul zilnic arată că prețul ZIL a fost într-o tendință de scădere puternică în ultimele zile. Moneda s-a mutat sub nivelul important de 0,1285 USD, cel mai înalt punct în data de 21 octombrie. S-a prăbușit cu peste 57% de la cel mai înalt nivel în această lună.

A scăzut la aproximativ 1,3 miliarde de dolari, în timp ce indicatorul MACD s-a mutat sub nivelul neutru. Prin urmare, există probabilitatea ca moneda să continue să scadă, bears vizând următorul nivel de suport cheie la 0,08 USD.

Predicție de preț pentru Near Protocol

Pe graficul 1D, prețul Near Protocol a scăzut în ultimele 6 zile consecutive. O privire mai atentă arată că tendința descendentă a câștigat de fapt avânt. De asemenea, a reușit să se miște sub media mobilă pe 25 de zile, în timp ce MACD-ul este aproape de a scădea sub nivelul neutru.

Moneda a format, de asemenea, ceea ce arată ca un handle în modelul cup and handle. Prin urmare, există probabilitatea ca acțiunile să reia tendința optimistă.