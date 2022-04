Predicții Ethereum Name Service pe măsură ce se formează modelul C&H

Ethereum Name Service a făcut furori în această săptămână, investitorii concentrându-se asupra popularității sale în industria NFT. Tokenul ENS se tranzacționează la 17,43 USD, ceea ce este puțin sub maximul din această săptămână, de peste 20 USD. Este încă cu aproximativ 33% peste cel mai scăzut nivel din acest an.

Ce este Ethereum Name Service?

Ethereum Name Service este un proiect blockchain unic care schimbă industria gigantică a registrului de domenii. Industria este acum dominată de companii precum GoDaddy și BlueHost.

Industria tradițională este extrem de nefavorabilă pentru utilizatorii finali. În primul rând, o gazdă a unui site web centralizat poate decide să cenzureze sau să elimine un domeniu care postează conținut cu care nu este de acord. În mod similar, pe termen lung, conceptul poate fi foarte costisitor pentru utilizatorul final.

Ethereum Name Service folosește o organizație autonomă descentralizată (DAO) pentru a oferi aceste servicii. De asemenea, în loc ca utilizatorii să plătească o taxă anuală, le percepe o simplă plată unică, ceea ce este un proces rentabil.

În plus, Ethereum Name Service utilizează conceptul de NFT. În ultimele zile, oamenii au cumpărat numere NFT cu trei și patru litere care au un sufix .eth. Potrivit OpenSea , volumul NFT-urilor Ethereum Name Service a crescut considerabil în ultimele zile și cu peste 2.000% în ultimele șapte zile.

Un alt motiv pentru care prețul ENS a funcționat bine este că popularitatea domeniilor ETH a crescut și ea în ultimele luni. Analiştii cred că cererea va continua să crească în lunile următoare.

În plus, se confruntă cu puțină concurență în industria sa. Singurul competitor major este Unstoppable Domains, care oferă și alte sufixe de domeniu precum .crypto., .x și .x, printre altele.

Predicții de preț pentru Ethereum Name Service

Graficul pe patru ore arată că prețul ENS a fost într-un trend ascendent puternic în ultimele câteva săptămâni. O privire mai atentă arată că este peste mediile mobile pe 25 și 50 de zile. De asemenea, a format un model cup and handler (C&H), care este de obicei un semn optimist. Declinul actual face parte din secțiunea handler. În același timp, oscilatorul stocastic s-a mutat sub nivelul de supracumpărare.