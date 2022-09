Actualizarea Merge creează o rețea blockchain mai eficientă din punct de vedere energetic, deoarece Ethereum a trecut de atunci de la o rețea blockchain proof-of-work (PoW) la o rețea proof-of-stake (PoS). Cu toate acestea, prețul Ether (ETH) a scăzut puternic după Merge, iar în primele ore ale zilei de vineri se tranzacționa la 1.474,20 dolari, în scădere cu aproximativ 7,93% față de nivelul de joi.

Cu toate acestea, analiștii se așteaptă ca prețul să crească în zilele următoare, odată ce investitorii vor desface acoperirile pe care le cumpăraseră anticipând obstacole în desfășurare. Până în prezent, nu au fost raportate probleme legate de Merge; un lucru care este probabil să declanșeze încrederea în rândul investitorilor și, eventual, să ducă prețurile mai sus.

Potrivit lui Jon Charbonneau, cercetător la firma de cercetare crypto Delphi Digital, Merge marchează „cel mai mare eveniment în domeniul crypto de la crearea bitcoin și Ethereum. Presupunând că totul rămâne în regulă, atenția se va îndrepta spre viitoarele actualizări ale Ethereum”.

Pentru a ajuta investitorii și traderii să achiziționeze tokenul Ethereum după fuziune, Coinjournal a pregătit acest scurt ghid cu privire la cele mai bune locuri pentru a cumpăra Ethereum.

Ethereum a fost a doua rețea blockchain dezvoltată după Bitcoin, care a fost prima rețea blockchain care a fost dezvoltată. Tokenul/criptomoneda sa nativă Ether (ETH) este a doua cea mai mare criptomonedă în funcție de capitalizarea de piață.

La lansarea lor, atât Bitcoin, cât și Ethereum au fost concepute pentru a utiliza un mecanism de consens PoW în confirmarea tranzacțiilor din cadrul rețelelor.

Cu toate acestea, mecanismul PoW s-a dovedit a consuma foarte multă energie, având un impact negativ asupra mediului. Ethereum s-a angajat să treacă la un mecanism PoS, care implică mai puțin, consumă mai puțină energie și este mai eficient decât PoW.

Ethereum a finalizat cu succes migrarea către un sistem PoS prin intermediul actualizării Merge de joi, 15 septembrie .

În urma fuziunii Ethereum, o nouă campanie publicitară este în curs de desfășurare, vizând consumul de energie al Bitcoin din cauza mecanismului de consens proof-of-work (PoW).

Să presupunem că doriți să investiți într-o criptomonedă populară care se așteaptă să crească considerabil în zilele următoare. În acest caz, ETH ar putea fi o alegere bună, mai ales după actualizarea cu succes a Merge.

Cu toate acestea, piața criptomonedelor este extrem de volatilă și ar trebui să investiți cu prudență.

În pofida scăderii prețului după Merge, analiștii se așteaptă ca prețul monedei Ethereum să urce posibil peste 2.000 de dolari în zilele următoare, odată ce investitorii își vor debloca pozițiile de acoperire, deoarece în prezent nu se înregistrează niciun obstacol în urma actualizării Merge.

"The merge will reduce worldwide electricity consumption by 0.2%" – @drakefjustin

— vitalik.eth (@VitalikButerin) September 15, 2022