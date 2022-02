Telos (TLOS) și-a continuat creșterea masivă începând cu 27 ianuarie. A atins un nou maxim istoric de 1,43 USD pe 7 februarie înainte de a scădea ușor la 0,986 USD, după care a revenit pe un trend ascendent.

În prezent, se tranzacționează la 1,12 USD după o creștere de 10,84% în ultimele 24 de ore.

În acest articol, vă vom prezenta motivele care stau la baza actualului BullRun Telos (TLOS).

Ce este Telos (TLOS)?

Înainte de intra în detaliile actualei creșteri masive, este important să explicăm mai întâi ce este Telos.

Telos este o rețea blockchain care a fost încorporată cu un software EOSIO ce își propune să aducă scalabilitate și viteză contractelor inteligente pentru NFT-uri, rețele sociale, jocuri și finanțare descentralizată (DeFi). Tokenul său nativ se numește TLOS.

De ce crește prețul TLOS în februarie?

Trei motive sunt atribuite tendinței actuale de creștere a TLOS. Acestea includ noi parteneriate, integrarea TLOS în portofelul Anchor și lansarea unui număr tot mai mare de proiecte NFT și DeFi în rețeaua Telos.

Noi parteneriate

În ultimele câteva săptămâni, Telos a avut mai multe integrări și parteneriate care au sporit notorietatea mărcii sale pe tot globul.

De exemplu, integrarea Fundației Telos cu DappRadar i-a ajutat pe utilizatorii Telos să țină evidența aplicațiilor lor în rețeaua Telos.

📣 Named as the #1 global #dApp ranking site for #NFT & #DeFi projects, #Telos is proud to announce an integration with @DappRadar!

You can now keep track of exciting new dApps on the #TelosEVM and keep a pulse on the #TelosEcosystem as we introduce new experiences for our users pic.twitter.com/Dkm4MX70Bf — The Telos Foundation (@HelloTelos) January 24, 2022

Fundația Telos a colaborat, de asemenea, cu BikeChain, o aplicație autonomă de tip ride-share care procesează toate tranzacțiile pe blockchain-ul Telos.

Lansarea de proiecte NFT și DeFi în rețea

A crescut numărul de proiecte DeFi și NFT lansate pe Telos; ceea ce a atras lichidități și utilizatori de protocol. Cel mai recent proiect DeFi este OmniDEX, prima bursă descentralizată construită pe rețeaua Telos.

TelosEVM just got it's first home grown defi perform @OmniDex1 , first nft marketplace @tofuNFT and is about to get it's first lending platform @aristotledao. Things are about to get wild 🔥🔥🔥 — 🟣 Justin Giudici (@The_JUDii) January 20, 2022

Alte proiecte care au fost lansate recent de la Telos includ piața de NFT-uri cross-chain, tofuNFT, protocolul AristotleDAO DeFi, proiectul TelosPunks NFT și aplicația pentru NFT-uri pe social media APPICS.

Integrare TLOS în portofelul Anchor

Cealaltă realizare importantă a ecosistemului Telos a fost integrarea rețelei în portofelul Anchor de la Greymass, o organizație construită pentru a facilita expansiunea tehnologiilor registrelor distribuite și a infrastructurii care le alimentează, ceea ce a dus la o creștere uriașă a prețurilor.

📣 How to setup your #Telos wallet on Anchor ⚓️ in 30 seconds! ⏰ The anchor wallet app by @greymass allows you to seamlessly and securely interact with the Telos #blockchain and makes it easy to manage your $TLOS with its applications for mobile and desktop. 🖥 pic.twitter.com/jsj1kf5KId — The Telos Foundation (@HelloTelos) February 2, 2022

Prin această integrare, deținătorii de TLOS se pot conecta în siguranță la diverse aplicații precum platforma Staker One, portofelul web Telos și Decided Voter, care operează în rețea.