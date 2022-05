Prețul Solana s-a menținut constant luni dimineață, chiar dacă problemele de întrerupere a rețelei au continuat. Tokenul SOL se tranzacționează la 90,50 USD, ceea ce este cu aproximativ 11% peste cel mai scăzut nivel din aprilie. Capitalizarea sa de piață rămâne la peste 30 de miliarde de dolari, ceea ce o face una dintre cele mai mari criptomonede din lume.

Solana suferă o altă întrerupere

Prețul Solana s-a descurcat bine în weekend, investitorii reacționând la cea mai recentă întrerupere a rețelei . În weekend, rețeaua a suferit o întrerupere de șapte ore, deoarece numărul de boți din rețea a crescut. Potrivit rapoartelor , acești boți încercau să minteze NFT-uri în rețea.

NFT-ul specific care a fost atacat a fost Candy Machine. Numărul în creștere al acestor boți a făcut ca rețeaua principală să piardă din consens și să se prăbușească pe măsură ce nodurile s-au prăbușit din această cauză.

În timpul atacului boților, traficul către rețea a crescut la peste 4 milioane de tranzacții pe secundă. În vremuri normale, Solana este capabilă să gestioneze mai puțin de 3.000 de tranzacții pe secundă.

Solana a mai exeperimentat și alte întreruperi în trecut. De exemplu, în ianuarie, a suferit o întrerupere de 18 ore. Și în 2021, a suferit mai multe întreruperi de mai multe zile, ducând la întreruperi semnificative în rețea.

Întreruperile tot mai mari din rețea au avut un impact negativ asupra rețelei Solana în ultimele luni. În primul rând, valoarea totală blocată (TVL) în rețea a scăzut cu 24% în ultima lună.

Cu toate acestea, au existat unele aspecte pozitive. De exemplu, Solana a fost în centrul atenției în aprilie, deoarece valoarea GMT-ului Stepn a continuat să sară. Acum valorează peste 2 miliarde de dolari, ceea ce o face cea mai mare criptomonedă de tip move-to-earn din lume. Ca atare, Solana se poziționează pentru a fi un jucător important în industria Web 3.0.

Previziuni de preț pentru Solana

Prețul SOL a fost într-o tendință de scădere în ultimele câteva săptămâni. Prețul actual a scăzut sub maximul din aprilie de 144 USD. Prețul se apropie de nivelul de suport important de la 76,72 USD, sub care s-a chinuit să coboare în acest an. Moneda a scăzut, de asemenea, sub mediile mobile pe 25 și 50 de zile, în timp ce MACD s-a mutat sub nivelul neutru.

O privire mai atentă arată, de asemenea, că prețul Solana a format un model head and shoulders. Prin urmare, există probabilitatea ca moneda să aibă o descindere negativă majoră în luna mai. Această viziune va fi invalidată dacă moneda trece sub 76,72 USD.