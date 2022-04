Bătălia lui Ripple pentru a învinge Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA într-un proces care se prelungește din decembrie 2020 va începe la începutul lui 2023, potrivit unei actualizări distribuite de Stuart Alderoty, avocat general la Ripple.

Cazul se învârte în jurul XRP, o criptomonedă lansată de Ripple Labs.

Pe 22 decembrie, SEC a informat că a acuzat Ripple Labs Inc. și doi directori de top pentru vânzarea de valori mobiliare neînregistrate în valoare de 1,3 miliarde de dolari. Autoritatea de reglementare a spus că oferta de valori mobiliare este „în curs de desfășurare”, se presupune că se referă la vânzările de XRP de către Ripple.

În esență, SEC spunea că XRP este o securitate. Ripple și directorii săi de top au susținut că acuzațiile organului de supraveghere a valorilor mobiliare sunt complet false. Multe altele au ieșit în prim-plan, inclusiv comentarii de la foști oficiali SEC.

Actualizarea de sâmbătă de la Alderoty și avocatul apărării James K. Filan înseamnă că vor fi doi ani întregi de așteptare pentru soluționarea cazului.

„Acum se pare că o rezoluție va veni în 2023 – și fiecare zi care trece îi afectează pe cetățenii americani care au fost în esență victimele unui rug pull din partea SEC”, a spus Alderoty într-un thread pe Twitter .

Filan a remarcat aceeași probabilitate, declarând într-un tweet că atât SEC, cât și Ripple au depus o scrisoare comună de programare pentru o soluționare a cazului. Potrivit acestuia, părțile au propus ca declarațiile introductive pentru judecata preliminară să înceapă în august.

Calendarul include și probele experților, declarațiile finale fiind așteptate apoi „cu câteva zile înainte de Crăciun”.

Presupusele tactici de întârziere ale SEC în cursul procesului au jucat aparent un rol în decizia Ripple de a accepta o cerere comună de înregistrare a dosarului. Acesta este motivul pentru care deținătorii de XRP vor trebui să îndure așteptarea lungă pentru o potențială rezoluție.

Alderoty a spus:

„Pentru cei care întreabă dacă acesta este un dosar comun – da, este. Dar, pe baza istoricului SEC, dacă nu am fi fost de acord cu acest lucru, următoarea iterație ar fi fost foarte probabil și mai lungă .”

To all that have been following the case thus far – thank you. Know that Ripple is pushing hard (and the Court is working hard) to resolve the case as soon as possible, despite the SEC time and again doing everything they can to delay. https://t.co/bP0shaNBOa

— Stuart Alderoty (@s_alderoty) April 22, 2022