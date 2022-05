FTX, KuCoin și alte câteva exchange-uri de top au listat recent Project Galaxy. Mai mult, Binance a anunțat o promoție, începând de astăzi și până pe 13 mai.

Toți utilizatorii care acumulează un depozit net de cel puțin 50 GAL, tokenul nativ al Project Galaxy sau care tranzacționează cel puțin 35 GAL în perechile de tranzacționare spot GAL eligibile vor împărți un fond de premii de 60.000 USD în vouchere cu tokenul GAL.

Tokenul a adăugat aproape 10% la valoarea sa astăzi. Dacă sunteți atras de funcții unice și doriți să aflați cum și de unde să cumpărați Project Galaxy, acest ghid este pentru dvs.

Project Galaxy este una dintre cele mai importante rețele de date de acreditări Web3. Construită pe o infrastructură deschisă și colaborativă, Project Galaxy ajută dezvoltatorii și proiectele Web3 să utilizeze datele de acreditări digitale și NFT-urile pentru a construi produse și comunități mai bune.

Project Galaxy oferă infrastructura membrilor comunității pentru a gestiona și a contribui cu acreditări digitale la Rețeaua de date Galaxy Credential. Infrastructura acceptă conservarea acreditărilor prin mai multe surse de date.

Digital Coin Price prezic o creștere serioasă de la actualul 15,75 USD. Prognoza lor este mai jos:

