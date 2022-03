Selfkey este o platformă de identitate bazată pe blockchain, care crește pe fondul anunțului unei listări recente pe cea mai mare bursă din lume în funcție de volumul de tranzacționare. A adăugat aproape 11% la valoarea sa astăzi.

Dacă vreți să știți ce este Selfkey, dacă ar trebui să investestiți în el și cele mai bune locuri pentru a cumpăra Selfkey, ați ajuns în locul potrivit.

Deoarece KEY este un activ atât de nou, nu a fost încă listat la bursele majore. Totuși, puteți cumpăra KEY folosind un DEX (schimb descentralizat), ceea ce înseamnă doar că sunt câțiva pași suplimentari. Pentru a cumpăra KEY chiar acum, urmați acești pași:

Vă sugerăm eToro, deoarece este una dintre cele mai importante platforme de tranzacționare multi-active din lume, un sistem de schimb și portofel all-in-one, cu unele dintre cele mai mici taxe din industrie. De asemenea, este potrivit pentru începători și are mai multe metode de plată disponibile pentru utilizatori decât orice alt serviciu disponibil.

Va trebui să vă creați portofelul, să vă luați adresa și să trimiteți monedele acolo.

Accesați Uniswap și „conectați-vă” portofelul la acesta.

Acum că sunteți conectat, veți putea schimba 100 de monede, inclusiv KEY.

Selfkey oferă persoanelor fizice, companiilor, burselor, startup-urilor fintech și băncilor o platformă pentru gestionarea datelor de identitate. Echipa de bază a lucrat la identitatea descentralizată din 2014 în companii precum Standard Chartered Bank, Bitmax Exchange, EQIBank și GSR.

Portofelul Selfkey este un portofel gratuit, cu sursă deschisă, fără custodie, care le permite utilizatorilor să stocheze și să transmită în siguranță atât activele digitale, cât și identitatea lor digitală.

Aceștia pot aplica pentru produse precum un cont bancar real sau incorporarea unei companii și pot plăti cu KEY în piața dedicată Selfkey.

Un proces tradițional KYC este costisitor și adesea nesigur, deoarece datele sunt stocate în baze de date centralizate. Selfkey folosește o abordare descentralizată și tehnologii criptografice pentru a reduce drastic costurile și pentru a îmbunătăți securitatea.

Acesta își propune să revoluționeze procesul KYC, rămânând în același timp fidel convingerii că fiecare individ ar trebui să își poată deține și controla identitatea.

Selfkey poate fi o investiție profitabilă, dar faceți-vă timp să citiți cel puțin câteva predicții de preț de la analiștii de top și documentați-vă pe piață înainte de a vă lua un angajament. Fiți reținuți în ceea ce privește orice sfaturi de investiții.

Trading Beasts sunt extrem de optimiști în ceea ce privește KEY. Ei estimează că 1 KEY va ajunge la 0,01 USD până în luna mai a acestui an. Prețul maxim așteptat este de 0,012 USD. În prezent, 1 KEY se tranzacționează la 0,007 USD.

Potrivit Tech News Leader, Selfkey poate ajunge până la 0,014 USD într-un an. Va valora 0,045 USD în 5 ani și 0,28 USD într-un deceniu.

⚠️#KEY 12h recently showed a BREAKOUT above its resisting trend line and is now on EXTREME ALERT as it is setup to more than DOUBLE IN VALUE! With this break, $KEY is positioned to go on an over 105% uphill run to reach the target at $0.0153 and can begin moving quickly!#Selfkey pic.twitter.com/iFhknu0dQu

— JAVON MARKS (@javonnnm) March 6, 2022