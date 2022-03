Quant a anunțat recent o nouă lansare: Overledger 2.2.2, care oferă capacități inovatoare de contract inteligent de nivel 2 pentru a gestionarea conturilor, precum și mintarea și arderea jetoanelor.

Dacă sunteți atras de caracteristici unice și doriți să aflați cum și unde să cumpărați Quant, acest ghid este pentru dvs.

Quant s-a lansat în urmă cu aproape patru ani cu misiunea de a conecta rețelele și blockchain-urile la nivel global fără a reduce interoperabilitatea și eficiența rețelei. A creat primul sistem de operare blockchain, devenind prima platformă care a rezolvat problema cu interoperabilitatea.

Quant folosește Overledger Network, a cărei versiune 2.2.2 tocmai au lansat-o. A fost dezvoltată ca o tehnologie de registru distribuit de sistem de operare, care leagă diverse rețele blockchain. Quant se prezintă ca fiind primul sistem de operare creat pentru blockchain.

Quant își propune să reducă decalajul dintre diferitele blockchain-uri prin folosirea Overledger. Această rețea este coloana vertebrală a proiectului. Quant este sigur că Overledger va servi drept ecosistem pe care se va dezvolta viitorul ecosistem al economiei digitale.

Având în vedere cât de greu este să faceți o predicție precisă asupra criptomonedelor, nu ar trebui să luați niciodată decizii care să vă afecteze finanțele înainte de o analiză aprofundată a pieței. Nu investiți mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

CoinQuora prezic că Quant va crește, depășind maximul istoric de 428 USD. Digital Coin Price prezic că jetonul QNT va depăși 170 USD până la sfârșitul acestui an.

Looks like #QNT is finally breaking out above $130. If we flip this level to support we could see $180 fast. I will buy a decent amount when we do. Target remains $1000+. $QNT #XRP pic.twitter.com/nl0g7AVMSk

— 2024Bullⓥ (@2024Bull) March 24, 2022