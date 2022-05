Tether a lansat un raport de atestare care arată că rezervele de monede stabile USDT sunt „susținute în totalitate”.

Întocmită de contabilii independenți MHA Cayman, atestarea mai arată că activele consolidate ale Tether depășesc pasivele, rezervele consolidate pentru USDT emise depășind suma necesară pentru răscumpărarea acestora.

Potrivit raportului de asigurare al companiei, activele totale consolidate la 31 martie erau de peste 82,4 miliarde USD. Oferta circulantă a lui Tether este de 74.213.168.169, arată datele de pe CoinGecko.

În același timp, Tether și-a redus deținerile de efecte de comerț, una dintre contestațiile-cheie care în ultimii doi ani a generat critici sporite la adresa emitentului de monede stabile.

Potrivit raportului său, titlurile comerciale au scăzut cu 17% în ultimul trimestru, de la 24,2 miliarde dolari la 20,1 miliarde dolari. Detinerile de efecte de comerț au scazut, de asemenea, cu 20% de la 1 aprilie, statistici care se vor reflecta in raportul T2.

Pe măsură ce Tether reduce deținerile de titluri comerciale mai nelichide, a trecut la creșterea activelor în fondurile pieței monetare și bonuri de trezorerie americane. Astfel, investițiile în titluri de stat au crescut cu 13%, de la 34,5 miliarde de dolari la 39,2 miliarde de dolari.

Prin acest raport, Tether arată că USDT este susținut și că stablecoin-ul nu se va prăbuși așa cum a făcut TerraUSD (UST). Că rezervele USDT sunt luate în considerare și că stablecoin-ul va continua să-și mențină fixarea față de dolar.

Dar este suficient acest lucru pentru a spori încrederea comunității cripto în USDT?

Cofondatorul și CEO-ul Three Arrows Capital, Su Zhu, spune că eliminarea USDT de 9 miliarde de dolari în ultima săptămână demonstrează că într-adevăr „USDT este răscumpărabil” pentru USD. O parte din industrie încă nu are încredere în cuvântul lui Tether.

This proves the opposite, which is that USDT is redeemable, in size, for USD https://t.co/FI9Vk0LjFP

— Zhu Su 🔺🌕 (@zhusu) May 18, 2022