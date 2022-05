Renumitul rapper Ice Cube urcă în trenul Dogecoin

Ice Cube (O’Shea Jackson Sr), un cunoscut rapper, a urcat în trenul Dogecoin aprobând o tranzacție „incredibilă și istorică” DOGE. Intrarea sa în lumea Dogecoin este strâns legată de BIG3, o ligă de baschet pe care a co-fondat-o.

BIG3 prezintă foste vedete NBA într-o formație de trei la trei, spre deosebire de jocurile obișnuite de baschet cinci la cinci.

Luna trecută, BIG3 a lansat o nouă formă de proprietate a ligii care permite fiecăreia dintre cele 12 echipe să-și vândă mizele tokenizate. Fiecărei echipe i se alocă 1000 de jetoane nonfungibile (NFT), adică 975 NFT „Gold” în valoare de 5.000 USD fiecare și 25 NFT „Fire” la 25.000 USD fiecare.

Miercuri, Bill Lee, co-fondatorul portofelului MyDoge, i s-a adresat pe Twitter lui Ice Cube: „Dacă sapi DOGE, eu și DogeArmy vom lua unul”, referindu-se la postarea anterioară a lui Ice Cube, potrivit căreia Snoop Dogg cumpăra două echipe.

Răspunzându-i lui Lee, Ice Cube a postat pe Twitter „Hai, Bill, știi că țin cu DogeArmy. ”

Come on wit it Bill, you know I’m down with the #DogeArmy https://t.co/d9C1TzS4ff

— Ice Cube (@icecube) May 4, 2022