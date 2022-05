Ripple a anunțat că a alocat 100 de milioane de dolari în fonduri pentru inovarea blockchain-ului menită să extindă eliminarea carbonului.

Finanțarea, care va fi destinată companiilor de pe piețele carbonului, este, de asemenea, alocată startup-urilor fintech axate pe climă, a spus Ripple joi.

Potrivit comunicatului de presă , fondurile vor intra și în portofoliul de programe al Ripple prin care se dorește să devină net zero până în 2030. În afară de asta, Ripple va folosi fondurile pentru a sprijini eforturile de tokenizare a creditului de carbon ca tokenuri nonfungibile (NFT).

Acest lucru, a menționat compania, va avea loc pe XRP Ledger (XRPL), cu tehnologia blockchain care ajută la asigurarea autenticității NFT-urilor de credit de carbon.

Brad Garlinghouse, CEO-ul Ripple a menționat că finanțarea este „răspunsul direct al companiei la apelul global la acțiune” privind schimbările climatice. El a spus că companiile sunt încurajate să mobilizeze resurse și chiar talent ca parte a răspunsului global pentru reducerea emisiilor.

„În timp ce reducerea emisiilor și tranziția către un viitor cu emisii scăzute de carbon sunt esențiale, piețele de carbon sunt, de asemenea, un instrument important pentru îndeplinirea obiectivelor climatice. Blockchain și crypto pot juca un rol catalizator în a permite piețelor de carbon să își atingă întregul potențial, aducând mai multă lichiditate și trasabilitate pe o piață fragmentată și complexă”, a adăugat Garlinghouse.

Today, @Ripple is committing to invest $100M to modernize carbon markets globally, through investing in carbon removal companies and supporting growth in carbon credit tokenization functionality (Hear me out, NFTs aren’t just about digital art…) https://t.co/MYrxEO6WfN

— Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) May 19, 2022