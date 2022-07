Robinhood & Coinbase printre cei mai mari cheltuitori de lobby politic, înainte de a concedia 9%/18% din forța de muncă

Principalele concluzii

Robinhood a cheltuit cel mai mult dintre toate companiile cripto pe cheltuieli de lobby în primul trimestru al acestui an, donând 610.000 $ înainte de a concedia 9% din angajații săi cu normă întreagă

Coinbase a donat cu 62% mai puțin în T1 decât în trimestrul precedent, în timp ce reclamele la SuperBowl au crescut cheltuielile înainte de a concedia 18% din forța sa de muncă

Cheltuielile politice pentru criptomonede în ansamblu au crescut ușor în T1 din 2022, în pofida scăderii pieței din trimestrul anterior

Au existat donații de 1,8 milioane de dolari în rândul primelor cinci companii de top

Alegerile de mijloc de mandat din SUA, extrem de importante, se apropie din ce în ce mai mult, când democrații și republicanii merg cap la cap pentru controlul camerelor Senatului.

Analizând finanțarea politică din acest an, ceva a sărit în ochi – companiile de criptomonede se implică din ce în ce mai mult în spațiul politic, o întreagă serie de companii cheltuind sume tot mai mari de bani pentru lobby politic în acest an, în pofida căderii generalizate a prețurilor de pe piață, a disponibilizărilor în masă și a scăderii generale a volumului în întreaga industrie în acest an.

Donații politice conduse de Robinhood

Robinhood a anunțat că va concedia 9% dintre angajații săi cu normă întreagă în aprilie, în condițiile în care scăderea piețelor a lovit puternic brokerul de cripto-monede și de acțiuni. Cu toate acestea, acest lucru a venit după un trimestru în care au donat mai mulți bani pentru lobby decât orice altă companie cripto, cu 610.000 de dolari, o creștere de 42% față de cei 430.000 de dolari pe care i-au cheltuit în trimestrul 4 din 2021.

Blockchain Association, Coinbase, Ripple Labs și Dapper Labs au completat top 5 în ceea ce privește cheltuielile, după cum arată graficul de mai jos.

Dacă ne uităm la cifrele generale, suma totală a donațiilor a fost relativ egală în T4 din 2021 față de T1 din 2022. În timp ce piețele au atins maxime istorice în noiembrie 2021, când Bitcoin s-a tranzacționat la 68.000 de dolari, sentimentul s-a înrăutățit în T1 din 2022, motiv pentru care este notabil faptul că cheltuielile au rămas dinamice.

Având în vedere că piața bear market va intra cu adevărat în viteză în T2 din 2022, este de așteptat să existe o scădere în întreaga industrie odată ce vor fi dezvăluite cifrele din T2.

Cu toate acestea, la un nivel mai granular, au existat anumite mișcări care s-au remarcat în comparație cu trimestrul precedent, așa cum se arată mai sus. Creșterea Robinhood pe care am menționat-o, dar aceasta a fost exact opusul unei alte companii care, de asemenea, și-a redus recent forța de muncă, Coinbase.

Exchange-ul proeminent listat la bursă a donat cea mai mare sumă în trimestrul 4 din 2021, de 740.000 de dolari, dar această cifră a scăzut cu 62% în primul trimestru din 2022. Acest lucru a venit pe fondul unei cheltuieli foarte mediatizate de 14 milioane de dolari pentru o reclamă de un minut la SuperBowl în februarie. Patru luni mai târziu, Coinbase a concediat 18% din forța sa de muncă, cuprinzând 1.100 de locuri de muncă.

Odată cu alegerile de la mijlocul mandatului care se apropie, lobby-ul este aruncat tot mai mult în lumina reflectoarelor. În timp ce, în mod tradițional, cheltuielile ar trebui să crească pe măsură ce ne apropiem de perioada alegerilor, reversul medaliei este că piața criptomonedelor a fost în cădere liberă în acest an, lucru evidențiat de disponibilizările menționate mai sus.

Prin urmare, nu este clar dacă acest nivel al cheltuielilor de lobby va putea fi menținut. Să sperăm totuși că disponibilizările nu se vor agrava.

