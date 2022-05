Robinhood lansează portofelul Web 3.0 fără custodie, cu compatibilitate NFT

Robinhood, o renumită platformă de tranzacționare, a anunțat lansarea propriului portofel Web 3.0 fără custodie, care va avea compatibilitate cu tokenurile nonfungibile (NFT), permițându-le utilizatorilor să se conecteze la piețele NFT.

See you on the other side https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/9oXqlj9HVI

Înainte de lansare, platforma a postat un videoclip promoțional pe Twitter în care explică cum va fi utilizat portofelul.

Trade and swap crypto with no network fees. A web3 wallet from us. Get early access: https://t.co/qonXj80BEB pic.twitter.com/qLjByPA4ty

— Robinhood (@RobinhoodApp) May 17, 2022