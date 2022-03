Sandbox, o platformă de jocuri lansată pe blockchain-ul Ethereum pentru valorificarea tokenurilor non-fungibile (NFT) și a criptomonedelor, a devenit centrul de atracție pentru marile branduri care se aventurează în metavers.

Drept urmare, prețul tokenului său nativ, SAND, a început să crească din nou. Astăzi, de exemplu, prețul SAND a crescut cu 10%, tranzacționându-se la 2,97 dolari, după ce banca HSDC și vedeta americană Paris Hilton au ales The Sandbox pentru debutul lor în metavers.

Cu toate acestea, SAND rămâne cu 65% sub maximul istoric stabilit în noiembrie 2021.

Parteneriat HSBC cu The Sandbox

În această dimineață, HSBC, a doua cea mai mare bancă din Europa, și-a anunțat noul parteneriat cu platforma The Sandbox.

HSBC își propune să cumpere niște terenuri virtuale de pe The Sandbox care să poată fi folosite de clienții băncii pentru a crea activități de jocuri și pentru a construi diferite sporturi.

Într-o declarație redactată, șeful de marketing al sucursalei HSBC din Asia-Pacific, Suresh Balaji, a spus:

„Prin parteneriatul nostru cu The Sandbox, ne aventurăm în metavers, ceea ce ne va permite să creăm experiențe de brand inovatoare pentru clienții noi și existenți… Suntem încântați să lucrăm cu partenerii noștri sportivi, ambasadorii mărcii și Animoca Brands pentru a co-crea experiențe educaționale, incluzive și accesibile.”

Animoca Brands Company a stat în spatele succesului The Sandbox și a investit foarte mult în jocuri și criptografii. Principala diferență dintre The Sandbox și alte platforme populare precum Minecraft sau Roblox este că în The Sandbox, jucătorii pot personaliza design-urile platformei, avatarele și obiectele, iar terenurile virtuale pot fi, de asemenea, cumpărate sau vândute.

Paris Hilton a apărut în concertul The Sandbox SXSW

Marți seara, vedeta americană Paris Hilton, și-a inițiat parteneriatul cu The Sandbox în cadrul concertului festival SXSW din acest an, care a fost susținut virtual de The Sandbox.

If you're attending SXSW and are a virtual LAND owner 🏞, you're on fast track for The Sandbox private party on Tuesday 03/15, with a special guest and DJ Paris Hilton DM for RSVP 🤘 pic.twitter.com/L7pBnaDxEp — Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) March 14, 2022

Într-un comunicat de presă, ea a spus:

„Cred foarte mult în metavers și în modul în care tehnologiile web3 dau putere creatorilor, jucătorilor și artiștilor… Este o mișcare și o comunitate atât de importantă din care sunt mândră să fac parte. Abia aștept ca oamenii să vadă ce experiențe uimitoare vom aduce împreună, The Sandbox și cu mine, în metavers.”

Adoptarea în creștere a metaversului în rândul corporațiilor

Popularitatea în creștere a metaversului în lumea virtuală a atras corporații importante. Un bun exemplu este Facebook, care a fost redenumit Meta de către imperiul rețelelor sociale Zuckerberg cu dorința de a deține metavers.

Alte mărci precum Red Bull, Walmart, Nike, McDonald's completează mărcile comerciale cu termeni precum „NFT-uri” și „criptomonede” pentru a fi utilizate în lumile virtuale, unde metaversul lor este probabil să fie tokenizat.

Am văzut, de asemenea, celebrități și companii importante care s-au aventurat în metavers, fie prin crearea de sedii virtuale, fie prin mintingul și vânzarea de NFT-uri.