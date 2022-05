Prețul Bitcoin a atins cote minime de 26.597 USD joi, cel mai scăzut nivel din ianuarie anul trecut, pierzând mai mult de 8% pe măsură ce criptomonedele continuă să se vândă accelerat.

Conform datelor de la CoinGecko, criptomoneda s-a deplasat de atunci peste 28.000 USD și se situează în prezent aproape de 28.600 USD. Perechea BTC/USD a scăzut cu aproximativ 4% pe zi și cu 28% față de maximele sale de șapte zile în jurul a 39.000 USD. Până în prezent, BTC a scăzut cu 39%.

În pofida scăderii vertiginoase a prețului Bitcoin de la nivelul maxim istoric din noiembrie anul trecut, CEO-ul MicroStrategy, Michael Saylor, spune că criptomoneda de referință rămâne „cea mai bună acoperire împotriva inflației”.

„Bitcoin este cea mai bună acoperire împotriva inflației. De când $MSTR și-a anunțat prima achiziție BTC pe 11 august 2020, bitcoin s-a apreciat cu 149%, depășind argintul (-17%), aurul (-9%) Nasdaq (5%), S&P (18%), IPC (11,2%) , M2 (19%), US Homes (28%) și PPI (33%)”, a scris Saylor pe Twitter joi.

