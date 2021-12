Prețul live Aave astăzi este de 286 USD, cu un volum de tranzacționare pe 24 de ore de 522.68 milioane USD. Aave a crescut cu 10.72% în ultimele 24 de ore. Dacă doriți să știți dacă ar trebui să cumpărați Aave sau de unde să cumpărați Aave acum, citiți mai departe pentru a afla.

Aave este un protocol de finanțare descentralizată care permite oamenilor să împrumute cripto. Creditorii câștigă dobândă prin depunerea activelor digitale în fonduri de lichidități special create. Cei ce împrumută își pot folosi apoi cripto-ul ca garanție pentru a contracta un împrumut rapid folosind această lichiditate.

Aave (care înseamnă „fantomă” în finlandeză) a fost inițial cunoscut sub numele de ETHLend când a fost lansat în noiembrie 2017, dar rebranding-ul la Aave a avut loc în septembrie 2018.

AAVE oferă deținătorilor comisioane reduse pe platformă și servește, de asemenea, ca un simbol de guvernare, oferind proprietarilor un cuvânt de spus în dezvoltarea viitoare a protocolului.

Având în vedere volatilitatea pe care Aave a văzut-o în ultimul timp, ar putea fi dificil să preziceți unde va ajunge prețul în viitor. Citiți previziunile de preț și faceți cercetări de piață pentru a vă face o idee mai bună. Următoarea secțiune vă va ajuta.

Previziunile de preț estimează că Aave se va tranzacționa cu cel puțin 421 USD în 2022. Poate ajunge la un maxim de 484 USD, cu un preț mediu de 435 USD pe tot parcursul anului. În 2023, prețul Aave va fi de minim 646 USD. Poate ajunge până la 742 USD cu prețul mediu de 663 USD. În anul următor, se va tranzacționa cu cel puțin 931 USD.

$AAVE I am expecting a path like this for it's first move up before pulling back. I will consider longing both w5's coming up and then entering a solid long position on the bigger pullback we should get.

Green area's are the places I would expect a bounce.#AAVE pic.twitter.com/43xgLb09Nw

— JEMMO (@JacobEmmerton) December 26, 2021