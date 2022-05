Rain, un important exchange de criptomonede cu sediul în Bahrain Orientul Mijlociu, a listat Shiba Inu pentru a-și extinde volumul de tranzacționare și adoptarea după două luni de analiză.

Rain a fost prima platformă de schimb cripto care a fost complet licențiată după aprobarea Băncii Centrale din Bahrain. În martie, Rain a întrebat comunitatea de pe contul său oficial de Twitter dacă ar trebui să listeze cel de-al doilea simbol meme ca mărime.

Recent, platforma a anunțat că sprijină Shiba Inu. Cu toate acestea, la începutul acestui an, Shiba Inu a fost listat pe alte platforme de schimb cripto, cum ar fi aplicația de tranzacționare Robinhood și schimbul descentralizat Parex.

@Shibtoken is now available on Rain.

— Rain (@rain) May 13, 2022