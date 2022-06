Dacă aș avea 5 lei pentru fiecare întrerupere prin care a trecut Solana anul acesta, mi-aș putea permite 500 g de caju la supermarketul din cartier (adică vreo 40 de lei, pentru cei care nu știu cât de scumpe sunt nucile).

A devenit deja o situație deconcertant de familiară, dar Solana s-a oprit din nou săptămâna trecută. Nu a fost vorba de o întrerupere pentru a viziona jubileul de platină al Reginei, ci mai degrabă pentru că rețeaua principală a pierdut protocolul de consens timp de șapte ore. Printr-o crudă ironie a sorții, vine la scurt timp după ce co-fondatorul Solana a acordat un interviu pentru CNBC, afirmând că Bitcoin trebuie să se schimbe în Proof-of-Stake pentru a rămâne relevant. Woops.

Earlier today a bug in the durable nonce transactions feature led to nondeterminism when nodes generated different results for the same block, which prevented the network from advancing.

— Solana Status (@SolanaStatus) June 1, 2022