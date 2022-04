Solana v Waves – Care este o mai bună alegere pentru dip?

Solana are noutăți mult mai bune acum și este o achiziție mai bună.

Solana pare să-și fi revenit din negativitatea care a urmat după ce rețeaua a experimentat întreruperi în 2021.

Waves este afectată de zvonurile conform cărora ar fi o schemă Ponzi, într-un moment în care piața nu a ieșit încă pe deplin din tendința de scădere.

Solana are perspective mai bune decât Waves pe termen scurt.

Solana ( SOL/USD ) este o platformă inteligentă blockchain care a crescut în popularitate pentru viteza mare și vitezele scăzute ale tranzacțiilor. Înainte de corecția criptomonedei din ultimele două zile, Solana începuse să depășească majoritatea celorlalte prime 10 criptomonede în câștiguri. Acesta este un indicator că investitorii devin din ce în ce mai încrezători în creșterea viitoare a Solana după o serie de întreruperi ale rețelei spre sfârșitul anului 2021. Având în vedere investițiile masive care au loc în NFT-urile Solana, perspectivele de creștere ale Solana arată bine.

Waves ( WAVES/USD ), la rândul său, este tot o platformă de contracte inteligente care a crescut în popularitate pentru cazurile sale de utilizare în DeFi. Cu câteva săptămâni în urmă, Waves a depășit majoritatea criptomonedelor cu o marjă uriașă. În urma sancțiunilor, au apărut speculațiile că ar fi fost un proiect rusesc și că rușii l-ar folosi pentru a tranzacționa și a se proteja împotriva erodării averilor. Cu toate acestea, Waves a scăzut mai mult decât media în ultimele zile la fel de repede cum a câștigat. Aceasta urmează zvonurilor că ar putea fi o schemă Ponzi.

Pe care să o alegeți pentru a cumpăra dip-ul

Deși Solana și Waves sunt criptomonede cu potențial ridicat și își vor reveni din această scădere, Solana are perspective mai bune. Unul dintre motivele pentru care Solana are șanse mai bune este că are un ecosistem mult mai mare de proiecte construite pe deasupra. Solana este, de asemenea, mult mai populară, mai ales în rândul investitorilor instituționali, ceea ce ar putea juca bine în favoarea sa, pe măsură ce cumpărătorii revin pe piață.

Waves este un lanț mult mai mic și nu este la fel de cunoscut ca Solana. În plus, după zvonurile recente conform cărora ar fi o schemă Ponzi, ar putea dura mai mult pentru Wave să câștige tracțiune, piața fiind foarte volatilă.

Rezumat

Atât Solana, cât și Waves sunt blockchain-uri de contracte inteligente cu potențial ridicat. Cu toate acestea, în urma unui zvon negativ despre Waves, Solana ar putea fi o achiziție mai bună pe termen scurt. Acest lucru face din SOL o achiziție mai bună în dip-ul actual pe pieța criptomonedelor.