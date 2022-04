Top 5 aplicații pentru criptomonede pentru începători în 2022

Criptomonedele au ieșit din obscuritate în ultimul deceniu, devenind una dintre cele mai mari și mai active clase de active din lume. Acum există peste 18.000 de criptomonede care au avut o capitalizare de piață de vârf de peste 3 trilioane de dolari. În acest articol, vom evidenția cele mai bune aplicații de criptomonede pentru începători în 2022.

eToro

eToro este o companie de top fintech, evaluată la peste 8,8 miliarde de dolari. Înființată în Israel în 2007, compania a crescut rapid și acum are milioane de clienți în întreaga lume. Firma a început să ofere servicii de copy-trading în industria valutară. De-a lungul anilor, și-a extins serviciile către alte soluții.

eToro este o aplicație bună pentru criptomonede din mai multe motive. În primul rând, oferă mai multe active traderilor și investitorilor săi. Pe lângă criptomonede, compania vă permite să cumpărați și să vindeți active precum acțiuni, valute, mărfuri și fonduri tranzacționate la bursă, printre altele.

Prin urmare, puteți câștiga bani în criptomonede atunci când bursa este închisă. În mod similar, puteți câștiga bani din active precum acțiuni și mărfuri atunci când criptomonedele trec prin provocări.

În al doilea rând, eToro a fost pionierul copy-trading-ului. Aceasta înseamnă că puteți copia tranzacții și portofolii cripto de la profesioniști cu experiență. Prin urmare, dacă sunteți începător, veți putea câștiga bani în criptomonede prin simpla copiere a altor persoane. În mod similar, dacă sunteți un trader cu experiență, vă veți putea diversifica veniturile prin copierea altor traderi.

În al treilea rând, eToro are mai multe opțiuni de plată care vă permit să depuneți și să vă retrageți fondurile. Unele dintre aceste opțiuni sunt cardurile de credit și de debit, PayPal, Skrill, Neteller, Rapid Transfer, Klarna, transfer bancar și Poli, printre altele. Prin urmare, puteți selecta opțiunea care vi se potrivește.

Cel mai important, eToro are evaluări și recenzii excelente de la utilizatorii săi. Aplicația sa pentru Android este notată cu 4,5*, în timp ce aplicația sa pentru iOS cu 4,6*. Aceasta înseamnă că utilizatorii o apreciază.

Binance

Binance a devenit una dintre companiile cu cea mai rapidă creștere din lume. Firma a fost înființată în 2017 și și-a crescut valoarea la peste 300 de miliarde de dolari. Are aproape 100 de milioane de clienți și gestionează peste 70 de miliarde de dolari în fiecare zi. În special, Binance a atins această etapă fără a avea un sediu.

Binance operează mai multe platforme. Are aplicații de criptomonede care sunt disponibile în ecosistemele Android și iOS. În plus, are o aplicație web care poate fi accesată în toate browserele precum Chrome și Microsoft Edge.

Există mai multe motive pentru care Binance este o aplicație bună pentru criptomonede. În primul rând, oferă mii de active pe care le puteți tranzacționa. Spre deosebire de Coinbase, Binance necesită mai puțin timp pentru a enumera noile criptomonede. De exemplu, a fost prima bursă care a listat ApeCoin și Shiba Inu când au fost lansate.

În al doilea rând, Binance oferă diverse modalități de a cumpăra și de a tranzacționa monede digitale. Puteți cumpăra criptomonede direct sau folosind funcția peer-to-peer. Majoritatea oamenilor folosesc strategia de arbitraj pentru a cumpăra o monedă ieftin și apoi a o vinde la un preț scump pe piață.

În al treilea rând, se pot primi reduceri din utilizarea tokenului BNB pentru a tranzacționa valute digitale. BNB este moneda nativă creată de Binance.

În plus, aplicațiile sale au recenzii excelente de la utilizatori, iar costurile de tranzacție sunt puțin mai mici decât cele ale altor monede.

CoinMarketCap

CoinMarketCap este o altă aplicație populară pentru criptomonede, care este foarte recomandată începătorilor. Spre deosebire de eToro și Binance, aplicația nu vă permite să cumpărați și să vindeți criptomonede. Cu toate acestea, îl puteți folosi pentru a lua decizii mai bune atunci când tranzacționați active digitale. În special, aplicația este deținută de Binance.

Caracteristica principală a CoinMarketCap este capacitatea de a vă permite să identificați prețurile și capitalizarea bursieră a tuturor criptomonedelor. Aplicația are și alte caracteristici. De exemplu, puteți crea un portofoliu virtual de criptomonede pe care le urmăriți.

De asemenea, puteți vedea monedele care sunt în tendințe și cele care au fost adăugate pe platforma sa. De exemplu, dacă vedeți ApeCoin sărind, puteți trece pe bursa preferată și executa tranzacția.

În plus, CoinMarketCap are o funcție de știri care consolidează informațiile și analizele din mai multe surse. Puteți folosi aceste informații pentru a vă stimula tranzacționarea. Prin urmare, CoinMarketCap este o aplicație foarte utilă pentru începătorii în criptomonede.

Coinbase

Coinbase este a doua cea mai mare companie din industria blockchain, cu o capitalizare de piață de peste 38 de miliarde de dolari. Este o companie cotată la bursă care are peste 89 de milioane de clienți în întreaga lume. La fel ca Binance, Coinbase permite utilizatorilor săi să cumpere și să vândă criptomonede prin intermediul aplicațiilor sale web și mobile.

Pentru a utiliza Coinbase, trebuie doar să creați un cont cu numele și adresa de e-mail. După ce vă verificați identitatea, puteți depune cu ușurință fonduri și apoi puteți începe să investiți sau să tranzacționați active digitale. Unele dintre cele mai comune opțiuni de depunere sunt cardurile de debit și de credit, transferul bancar, PayPal și Apple Pay, printre altele.

Există mai multe motive pentru care Coinbase este o aplicație bună pentru începători. De exemplu, este o opțiune sigură, are mai multe opțiuni de depunere și are comisioane minime.

Nexo

Nexo este o altă aplicație de criptomonede utilă pentru începători. Compania oferă o serie de servicii legate de criptomonede. Caracteristica sa emblematică este una care le permite oamenilor să-și depună criptomonedele și apoi să împrumute bani. Ideea este că monedele vor continua să câștige în valoare dacă prețurile criptomonedelor cresc.

Nexo oferă, de asemenea, o funcție de randament care vă permite să câștigați un profit doar depunând criptomonede. Cel mai important, a introdus o funcție care le permite utilizatorilor să cumpere și să vândă monede digitale. Utilizatorii pot obține reduceri atunci când dețin jetonul NEXO.

Rezumat

Numărul de aplicații din industria criptomonedei este în creștere. În acest articol, ne-am concentrat doar pe cinci aplicații despre care credem că sunt ideale pentru începători. Altele populare sunt Kraken, Huobi și CoinGecko.